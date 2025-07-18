Türkiye, AB'nin vize kararını memnuniyetle karşıladı

Bakanlık, AB Komisyonu'nun Türk vatandaşlarına yönelik Schengen vizesi uygulamalarında iyileştirmeler öngören kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, AB Komisyonu'nun, Türk vatandaşlarına yönelik Schengen vizesi uygulamalarında iyileştirmeler öngören 15 Temmuz 2025 tarihli Uygulama Kararı'nın memnuniyetle karşılandığı belirtilirken, ilgili Türk kurumları ve AB Komisyonu'yla beraber, Türk vatandaşlarının Schengen vize başvuru süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceği kaydedildi.