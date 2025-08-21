İSTANBUL 30°C / 18°C
21 Ağustos 2025 Perşembe
Güncel

Türkiye açısından hayati öneme sahip! Türk dünyasını birleştirecek proje için tarih verildi

Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Hızlı Demiryolu Hattı ile ilgili açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Kars'tan Tuzluca, Iğdır, Aralık, Dilucu, oradan Nahçıvan ve oradan meşhur Zengezur Koridoru ve ardından Azerbaycan ile devam edecek. 4-5 yıl bitirmek için normal bir zaman, dış kredisi imzalandığı için finansman problemi yok' dedi. Uraloğlu ayrıca, 'Peki ne sağlayacak? Türk dünyasına daha kestirme ve daha güvenli bir yol sağlayacak. Normal zamanlar için yaptığınız planlamalar olağanüstü zamanlar için de hem alternatif olmuş olacak. Yaklaşık 5.5 milyon yolcu taşıma kapasitesi olacak' diye konuştu.

21 Ağustos 2025 Perşembe 21:33
Türkiye açısından hayati öneme sahip! Türk dünyasını birleştirecek proje için tarih verildi
ABONE OL

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Iğdır'da CNN Türk'e açıklamalarda bulundu.

TÜRK DÜNYASINI BİRLEŞTİRECEK PROJE

Kars'tan Tuzluca, Iğdır, Aralık, Dilucu, oradan Nahçıvan ve oradan meşhur Zengezur Koridoru ve ardından Azerbaycan ile devam edecek. 4-5 yıl bitirmek için normal bir zaman, dış kredisi imzalandığı için finansman problemi yok. Firma finansman bekleme noktasında değil, 2.4 milyar dolarlık bir proje. Türkiye'de iki güçlü firmanın konsorsiyumu ile yapılacak. 43 kilometrelik bir hat. 4 yıl sonra bilemediniz 5 yıl sonra biz bu koridoru tamamen hayata geçirmiş olacağız.

"4 İLA 5 YIL İYİ BİR SÜRE"

Demiryolu sıfırdan yapılacak, bir çok noktaya sırf demiryolu yapabilmek için bir çok servis yapılacak. Çoklu noktadan girilecek, köprüler, viyadükler, alt ve üstü geçitler olacak. Burası ana şantiye olmakla beraber 4 ila 5 yıl iyi bir süre. İddiaları ortaya koyup gerçekleştiriyoruz.

5.5 MİLYON YOLCU TAŞIMA KAPASİTESİ

Peki ne sağlayacak? Türk dünyasına daha kestirme ve daha güvenli bir yol sağlayacak. Normal zamanlar için yaptığınız planlamalar olağanüstü zamanlar için de hem alternatif olmuş olacak. Yaklaşık 5.5 milyon yolcu taşıma kapasitesi olacak 1 yıl için. Bir gidiş, bir geliş olmak üzere çift hattan oluşuyor.

Bizim tarafta aslında bir kara yolu hattı gerekli değil çünkü zamanında yapmıştık. 160 km saat hıza sahip olacak. Burada birinci öncelik yük taşımak hızdan ziyade. Böyle bir koridorda esas ticaret.

Tek taşıma yoluna bağlı kalırsanız sıkıntı yaşarsınız. Biz sadece Türkiye'den bir yük geçsin istemiyoruz biz aynı zamanda bu demiryolu çevresinde üretim merkezleri açılsın. Lojistik merkezleri kurulsun istiyoruz. Buralar istihdam potansiyeli olan yerler. Önümüzdeki yıldan itibaren Avrupa karbon ayak izi vergisi almaya başlayacak. En çevreci mod demiryolu. Amaç ticaret, Çin'den çıkan bir trenin orta koridordan geçerek Londra'ya kadar gitmesi hedeflenmektedir.

