31 Ekim 2025 Cuma / 8 RebiülAhir 1447
Türkiye, Afganistan ve Pakistan'ı aynı masada buluşturdu! Ala: Bölgesel istikrar için çabalarımızı sürdüreceğiz

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, 'Türkiye ve Katar'ın arabuluculuğunda, küresel barış ve diplomasinin merkezi İstanbul'da yürütülen görüşmelerde, iki dost ve kardeş ülke Afganistan ile Pakistan arasındaki ateşkesin sürdürülmesi ve izleme mekanizması kurulması konusunda mutabakata varılmasını memnuniyetle karşılıyoruz.' ifadesini kullandı.

AA31 Ekim 2025 Cuma 09:51 - Güncelleme:
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Türkiye ve Katar'ın arabuluculuğunda, küresel barış ve diplomasinin merkezi İstanbul'da yürütülen görüşmelerde, iki dost ve kardeş ülke Afganistan ile Pakistan arasındaki ateşkesin sürdürülmesi ve izleme mekanizması kurulması konusunda mutabakata varılmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Türkiye, iki ülke arasındaki tüm sorunların diplomasiyle çözümü ve bölgede istikrarın tesisi konusunda çabalarını sürdürmeye devam edecektir."

