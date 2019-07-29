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Türkiye, Afganistan'daki seçim bürosuna saldırıyı kınadı

Türkiye, Afganistan'ın başkenti Kabil'de seçim ofisine düzenlenen silahlı ve bombalı saldırıyı kınadı.

  • AA
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Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu terör saldırısında en az 20 kişinin hayatını kaybetmesinin, Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı dahil birçok kişinin yaralanmasının büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Afgan halkının demokratik haklarını hedef alan bu menfur terör saldırısının kınandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost Afganistan hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Afganistan'da Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinin huzur ve güven ortamında gerçekleştirilmesini temenni ediyoruz."

Afganistan'da 28 Eylül'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde, Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin birinci yardımcısı olarak aday gösterdiği Emrullah Salih'in seçim kampanyasını da yürüttüğü çalışma ofisine düzenlenen silahlı ve bombalı saldırılarda 20 kişi yaşamını yitirmiş, 50 kişi de yaralanmıştı.

Bozo uyuşturucuya geçit vermedi

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