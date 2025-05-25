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Türkiye, Afrika Günü'nü kutladı: Güvenilir ve samimi bir ortak

Dışişleri Bakanlığı, sosyal medyadan Afrika Günü'nü kutladı. Türkiye'den yapılan açıklamada, 'Türkiye, Afrika ülkelerinin bu hedeflerini gerçekleştirme yolundaki çabalarında güvenilir ve samimi bir ortak olmaya devam edecektir.' ifadesine yer verildi.' ifadelerine yer verildi.

AA25 Mayıs 2025 Pazar 11:48 - Güncelleme:
Türkiye, Afrika Günü'nü kutladı: Güvenilir ve samimi bir ortak
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Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye'nin Afrika Birliği'nin stratejik ortağı olduğu, bu yıl Afrika Birliği nezdinde gözlemci statüsü elde etmesinin 20. yılının kutlandığı belirtildi.

2026'da gerçekleştirilecek 4. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi hazırlıklarının sürdüğüne işaret edilen paylaşımda Türkiye-Afrika ilişkilerini özetleyen fotoğrafa da yer verildi.

Buna göre, 38 Afrika ülkesinin büyükelçiliğinin bulunduğu Türkiye'nin, kıtada 44 büyükelçiliği faaliyet gösteriyor.

Kıta genelinde yaklaşık 22 bin öğrenciye eğitim veren 211 Maarif Okulu'nun yanı sıra THY de 41 Afrika ülkesinde 64 noktaya uçuş yapıyor.

Türkiye'nin kıtayla ticaret hacmi 36,7 milyar dolara, Türk yüklenicilerin Afrika'da üstlendikleri yaklaşık 2 bin projenin değeri de 92 milyar dolara ulaştı.

Türkiye, 2008'de Afrika Birliği'ne stratejik ortak oldu.

"TÜRKİYE, AFRİKA İÇİN GÜVENİLİR VE SAMİMİ ORTAK OLMAYA DEVAM EDECEK"

Bakanlığın Afrika Günü'ne ilişkin yapılan yazılı açıklamada da stratejik ortağı olunan Afrika Birliği'nin 62. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle "tüm Afrikalı dostların" 25 Mayıs Afrika Günü kutlandı.

Afrika Günü'nün, Afrika halklarının barış, istikrar ve refah içinde bütünleşik bir kıta hedeflerini ve uluslararası sistemde uygun konuma erişme yönündeki kararlılıklarını temsil ettiği aktarılan açıklamada, "Türkiye, Afrika ülkelerinin bu hedeflerini gerçekleştirme yolundaki çabalarında güvenilir ve samimi bir ortak olmaya devam edecektir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada Ankara'nın Afrika ile işbirliğinin daha da derinleştirilmesine yönelik çabalarını eşit ortaklık, karşılıklı güven ve kapsamlı işbirliği temelinde, Afrikalı aktörlerle yakın istişare içinde sürdürmekte kararlı olduğu mesajı verilerek şunlar kaydedildi:

"Bu anlayışla, Dördüncü Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ni 2026 yılında gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Türkiye ve Afrika, refah, barış ve istikrarın hüküm sürdüğü ortak bir gelecek için birlikte çalışmaya devam edecektir."

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