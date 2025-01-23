Türkiye, Afrika'daki kriz için devrede! Başkan Erdoğan: Her türlü desteği vermeye hazırız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları:

Ruanda ile işbirliğimiz artacak. Ruanda FETÖ ile mücadelemizde en hızlı destek veren ülkelerinden biridir

Afrika'nın kalkınmasına katkı sunacağız

Büyükelçiliklerimizin 2013 ve 2014 yıllarında karşılıklı olarak açılması akabinde Ruanda ile münasebetlerimiz, çok ciddi ivme kazandı.

Ruanda ile ticaretimizde gerçek potansiyelimizi ortaya çıkaracak çalıştırılmasının artırılmasını kararlaştırdık. Ruanda'nın dış ticaretinde ülkemizin ilk sıralarda yer alması ekonomik iş birliği bakımından gelecek vaat etmektedir.

(Ruanda-Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasındaki ihtilaf) Bu meselenin çözümünde her iki tarafın da arzu etmesi halinde her türlü desteği vermeye hazırız

Ruanda'nın Doğu Afrika ve büyük göller bölgesinde istikrar ve güvenliğin tesisine yapmakta olduğu değerli katkıları takdirle izliyoruz.