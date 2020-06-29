''Türkiye, Akdeniz'de öz savunma hakkını kullanabilir''

AA 29 Haziran 2020 Pazartesi 11:54 - Güncelleme: 29 Haziran 2020 Pazartesi 11:54

Libya krizi ve Akdeniz'deki hidrokarbon rezervleri nedeniyle bölgede her gün gerginlikler arttıkça politikalar ve müdahaleler de var. Son zamanlarda Yunan ve Fransız savaş gemileri Libya'ya giden kargo gemilerini Türkiye'den durdurmaya çalıştı. Ancak kargo gemilerine eşlik eden Türk savaş gemileri müdahalelere izin vermedi.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası Hukuk Bölüm Başkanı Yücel Acer, Türkiye'den Libya'ya giden ticaret gemilerine başka ülkelerin müdahalesinin yasal veya meşru olamayacağını söyledi.

Acer, uluslararası hukuka göre hiçbir ülkenin egemenliğinin uluslararası sularda geçerli olmadığını söyledi.

1982'de kabul edilen Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne atıf yapan Acer, açık denizlerin, kıyıları olsun olmasın tüm ülkelerin serbestçe kullanabileceği alanlar olduğunu söyledi.

Ülkelerin sahip olduğu bu özgürlükler; ulaşım özgürlüğü, açık denizlerde uçma özgürlüğü, denizaltı kabloları ve boru hatları döşemek özgürlüğü, uluslararası hukukun izin verdiği yapay adalar ve diğer tesisler inşa etme özgürlüğü, balıkçılık özgürlüğü ve bilimsel özgürlük araştırma "dedi.

Bu bağlamda, münhasır ekonomik bölge (EEZ) ilan etmiş olsun ya da olmasın Türkiye'nin kesinlikle açık denizlerdeki gemilerini koruma hakkına sahip olduğunu vurguladı.

Acer, kural olarak, açık denizlerdeki her bir geminin (sivil, askeri, bireysel veya resmi) işaretlendiği ülkenin yasama, yürütme ve yargı yetkilerine tabi olduğunu söyledi.

İstisnalar

Uluslararası sulara müdahaleyi meşrulaştıran koşullar hakkında Acer, köle ve uyuşturucu kaçakçılığı, korsanlık veya açık denizlerden izinsiz yayınları listeledi.

"Eğer gemi uyruklu değilse veya yabancı bir bayrak uçuruyorsa ya da bayrağını göstermeyi reddediyorsa ya da yukarıda belirtilen suç durumlarından en az biriyle ilişkiliyse," bir müdahale yapılabilir.

Acer, BM Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne göre, bu tür müdahalelerin "ziyaret hakkı" olarak adlandırıldığını söyledi.

Yetkili askeri personel gemideyken, sadece belgeyi veya şüphe ile ilgili yükü kontrol etme hakkına sahipler.

Ancak, bu durumlarda bile ticari olmayan amaçlar ve savaş gemileri için kullanılan resmi gemilerin dokunulmazlığı olduğunu da sözlerine ekledi.

Bu nedenle Acer, Türkiye'den Libya'ya giden Türk ticaret gemilerine başka ülkelerin müdahalesinin yasal veya meşru olamayacağını vurguladı.

Kendini savunma hakkı

Acer, olası müdahale durumunda, koruyucu devlet veya bayrak devletinin kendini savunma hakkını elde ettiğini söyledi.

"Yasadışı müdahale durumunda, Türk savaş gemileri, Türkiye'nin bayrağını taşıyan gemileri korumak için gerekli önlemleri alma hakkına sahiptir." Dedi.

Türk savaş gemilerinin, ihtiyaç duyulması halinde gerekli askeri önlemlerle karşılık verebileceğini söyledi.

Acer, "Müdahalenin siyasi bir amaç için yapıldığını gösteren kanıtlar varsa, müdahale eden personele karşı adli bir yargı sürecinin başlatılması da mümkündür." Diye ekledi Acer.

Türkiye bayraklı bir gemiye yapılan herhangi bir müdahalenin Türk makamlarının yargı yetkisi olduğunu söyledi.

Irini Operasyonu

Başbakan, AB'nin Mart ayında Libya'ya yönelik silah ambargosunu uygulamak için başlattığı Irini Operasyonu kapsamında Akdeniz'deki Türk gemilerini teftiş etme yasallıklarına değindi.

Acer, açık denizlerde gerçekten önemli olan şeyin bayrak devletinin denetimi olduğunu söyledi.

"Bayrak devleti bir inceleme yaparsa, prensipte boşluk kalmayacak," diye ekledi.

Acer ayrıca bir devletin ambargoyu ihlal ettiğine inanılırsa, açık denizlerin bu denetimler için uygun olmadığını söyledi. Bu gibi durumlarda, uluslararası hukuka uygun olarak, devletlerin egemenlik haklarına saldırmadan başka yöntemler denenmelidir.