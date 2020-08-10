Türkiye, Akdeniz'de yeni Navtex ilan etti! Navtex ilanı nedir?

10 Ağustos 2020 Pazartesi 15:31 - Güncelleme: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 15:31

Türkiye, Akdeniz'de araştırma çalışmaları yürütecek Oruç Reis gemisi için yeni Navtex ilan etti. Yeni Navtex 23 Ağustos'a kadar geçerli olacak. Oruç Reis sismik araştırma gemisinin, hidrokarbon arama çalışmalarına devam etmek üzere Kıbrıs açıklarına doğru yola çıkacağı bildirildi. Bu haber sonrası Navtex ilanı nedir? sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Oruç Reis, Ataman ve Cengiz Han isimli gemilerle birlikte Doğu Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında daha önce ilan edilen bölgede sismik çalışmalarını yürütecek. İşte Navtex ilanı hakkında detaylar...

NAVTEX İLANI NEDİR?

İngilizce “Navigational text messages” ifadesinin kısaltması olan Navtex, denizcilere yapılan bir tür uluslararası duyuru işlevi görüyor. Navtex paylaşımlarıyla seyir halindeki gemiler bilgilendiriliyor; tehlike ya da risklere karşı uyarılıyor. Kazalar, meteorolojik tahminler, arama kurtarma faaliyetleri gibi durumlar hakkında mesajlar veriliyor. Mesajlar, Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi tarafından yayımlanırken, gemiler bunları Navtex cihazlarıyla algılayıp haberdar oluyor.

Navtex, denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir. NAVTEX ilanı ise, Ülkelerin deniz kuvvetleri, denizlerde yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden bu yolla duyurarak, bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.

TÜRK DENİZLERİNDE NAVTEX İLANI

Türk karasularında Navtex Mesaj ve Seyir duyuruları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşiongrafi Dairesi Başkanlığı tarafından Antalya, Samsun, İstanbul ve İzmir yayın istasyonlarından çıkarılmaktadır. Seyir duyuruları Sivil - Askeri tüm Gemi ve Tekneler için bağlayıcı niteliktedir. bu duyurular aynı zamanda Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Web sitesinde de yayınlanarak denizcilerin güvenli seyirleri garanti edilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Oruç Reis araştırma gemisinin faaliyetlerine ilişkin olarak Doğu Akdeniz’de yeni NAVTEX (Denizcilere Duyuru) ilan etti. NAVTEX kapsamında 10-23 Ağustos 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek faaliyetler için yapılan ilan, Türk Deniz Kuvvetleri Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı tarafından duyuruldu.