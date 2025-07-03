Türkiye yurdun çeşitli illerinde yangınlarla mücadele ediyor. Alevlere müdahale havadan ve karadan hız kesmeden devam ediyor.

İzmir'in Çeşme ilçesinde Ildır Mahallesi'ndeki otluk alanda dün öğleden başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Bölgedeki bazı evler tahliye edilirken 6 uçak, 18 helikopter ve çok sayıda kara aracı ile ekipler alevleri kontrol altına almaya çalıştı.

Seferihisar bölgesinden gönüllü ekiplerin de destek verdiği söndürme çalışmaları sonuç vermeyince, alevlerin tehdit ettiği Germiyan, Karaköy ve Nohutlu köyleri boşaltıldı. Orman Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, sabah gün doğumuyla birlikte bölgede havadan 2 uçak ve 6 helikopter, 39 arazöz, 14 su ikmal ve 4 dozer ile yangına müdahale sürüyor.

Yangın Reisdere Mahallesi'ndeki yerleşim yerine sıçradı.

İZMİR'İN ÖDEMİŞ İLÇESİNDEKİ ORMAN YANGININA MÜDAHALE SÜRÜYOR

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki ormanlık alanda dün çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Tosunlar Mahallesi Manastır mevkisinde başlayan ve yerleşim yerlerine sıçrayan yangını kontrol altına alma çalışmaları gece de devam etti.

Havanın aydınlanmasıyla hava unsurları da alevlerle mücadeleye destek verdi.

Çalışmalar, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 9 helikopter, 35 arazöz, 9 su ikmal aracı ve 4 dozer ile yürütülüyor.

ÖDEMİŞ YANGININDA ACI HABER

İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangınında bir kişi hayatını kaybetti.

Tahliyeler sırasında evde bulunan cansız bedenin yatalak hasta 81 yaşındaki İbrahim Erkan'a ait olduğu öğrenildi. Talihsiz adamın eşiyle birlikte yaşadığı, yangın sırasında eşinin yardım bulmak için evden ayrılmak zorunda kaldığı ifade edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

AFETZEDELERE 21 MİLYON 603 BİN 400 LİRA YARDIM

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde meydana gelen yangınlara ilişkin, "Yangın afetinden etkilenen afetzede vatandaşlarımıza barınma, taşınma ve eşya yardımı kapsamında, İzmir ilimiz için 14 milyon 258 bin 400 lira, Bilecik ilimiz için 5 milyon 745 bin lira, Manisa ilimiz için 1 milyon 600 bin lira olmak üzere toplam 21 milyon 603 bin 400 lira ödeme yapılmıştır." ifadesini kullandı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından, ülke genelinde meydana gelen yangınlara ilişkin paylaşımda bulundu.

"Ülkemiz genelinde meydana gelen orman yangınlarında, İzmir ilinde 110 konut, 2 iş yeri ve 1 ahır, Bilecik ilinde 69 konut, 3 iş yeri ve 27 ahır, Manisa ilinde ise 5 konut yangın afetinden dolayı ağır hasar gördü." bilgisini paylaşan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Yangın afetinden etkilenen afetzede vatandaşlarımıza barınma, taşınma ve eşya yardımı kapsamında, İzmir ilimiz için 14 milyon 258 bin 400 lira, Bilecik ilimiz için 5 milyon 745 bin lira, Manisa ilimiz için 1 milyon 600 bin lira olmak üzere toplam 21 milyon 603 bin 400 lira ödeme yapılmıştır. Bilecik ilinde vatandaşlarımızın geçici barınma taleplerini karşılamak amacıyla iki köyde toplam 26 ailenin barınacağı konteyner yaşam alanları oluşturuldu. Konteynerler içinde klima, buzdolabı, yatak, ranza, nevresim takımı, battaniye, mutfak seti, termosifon ve ocak gibi yaşam malzemeleri bulunmaktadır."

Bilecik'te yangın kontrol altına alındıktan sonra 4 gün içinde konteyner alanlarının kurulumunun altyapısıyla tamamlanarak afetzedelerin konteynerlerine yerleştirilmeye başlandığını belirten Yerlikaya, yangından etkilenenlere "geçmiş olsun" dileklerini sundu.

Türkiye yangınlarla mücadele ediyor... İşte dakika dakika yaşananlar:

14.23 İZMİR'İN SELÇUK İLÇESİNDE ZİRAAT ALANINDA ÇIKAN YANGINA MÜDAHALE EDİLİYOR

İzmir'in Selçuk ilçesinde ziraat alanında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Cumhuriyet Mahallesi Tavşantepe mevkisinde zeytin ve incir ağaçları ile üzüm bağının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.

15.11 MUĞLA'DA ÇIKAN ORMAN YANGININA MÜDAHALE EDİLİYOR

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yeşilyurt Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin çalışması sürüyor.

15.10

İstanbul Sultangazi'de ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

15.09 Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

14.35

Mersin'in Gülnar ilçesinde çöplükte başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

14.42 YANGINLAR BU DEFA SELÇUK'A SIÇRADI, ALEVLERE KARADAN MÜDAHALE YAPILIYOR

İzmir'in Çeşme ve Ödemiş ilçelerinde yangınlar devam ederken, ateş bu defa bir başka turizm kenti Selçuk'a sıçradı.

Selçuk'ın Kınalı Köprü Mevkii Zeytinliklerin yoğun olduğu bölgede saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler çevreye yayılırken, bölgeden dumanların yükselmesi üzerine karadan müdahale başladı. Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, büyümeden yangını kontrol altına alabilmek için yoğun çaba sergiliyor.

14.07 İZMİR VALİSİ SON DURUMU AÇIKLADI

İzmir Valisi Süleyman Elban, Çeşme ve Ödemiş'te devam eden yangınlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Vali Elban'ın açıklamaları şöyle: Yangının kontrol altına alındığı bilgisini çok kısa sürede vereceğiz. Yangı otobanın olduğu noktada sıkıştırıldı. Kısa süre içinde otobanı da trafiğe açacağız. Yangına müdahalemiz devam ediyor. 1100 civarında araç ve binlerce personelimizle çalışanlarınız devam ediyor. Hem karadan hem havadan kesintisiz mücadele veriyoruz. Yoğun bir çaba içerisindeyiz. Yangınlar insan kaynaklı değil. Elektrik hattı kaynaklı yangın çıktı.

13.07 AYDIN'DA TARIM ALANINDA ÇIKAN YANGINA MÜDAHALE EDİLİYOR

Aydın'ın Efeler ilçesinde, tarım alanında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Karaköy ve Yılmazköy mahalleleri arasındaki zeytin ağaçlarının da bulunduğu tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Söndürme çalışmalarına havadan 3 helikopter ve 1 uçak da destek verdi.

Arazinin engebeli olması karadan yürütülen söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor.

11.43

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde dün çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alındı.

11.41 ANTALYA'NIN MURATPAŞA İLÇESİNDE ORMAN YANGINI ÇIKTI

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Lara semtindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor.

11.37

İzmir'in Çeşme ilçesinde dün ziraat alanında başlayıp ormana ve makiliğe sıçrayan yangın nedeniyle ulaşımda aksama yaşanıyor.

11.15

Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, dün Gediz ilçesine bağlı Yenikent beldesinde, ziraat alanında başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangının, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındığını bildirdi.

11.09

Bilecik'in Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerinde meydana gelen orman yangınlarının ardından zarar gören vatandaşlar için konteyner kentler kurulmaya başlandı.

10.56

Bilecik'in Gölpazarı ve Osmaneli ilçeleri ile Vezirhan beldesinde çıkan yangınlarda toplam 108 kişi dumandan etkilenerek sağlık hizmeti aldı.

10.48

Bilecik'te otluk alanda başlayan yangın ormana sıçramadan söndürüldü.

08.37

Erzincan Valiliği, orman yangınlarıyla mücadele amacıyla il sınırları içindeki ormanlık bölgelere girişlerin 15 Temmuz-15 Eylül 2025 tarihleri arasında yasaklandığını duyurdu.

05.27 İZMİR VALİSİ ELBAN'DAN ÖDEMİŞ'TEKİ ORMAN YANGININA İLİŞKİN AÇIKLAMA

İzmir Valisi Süleyman Elban, Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle 2 mahallenin tahliye edildiğini belirterek, "Yangın ilerlediği yönde de şu an için herhangi bir yerleşim yerini tehdit etmemekte." dedi.

00.16 BURHANİYE'DEKİ ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Balıkesir'in Burhaniye ilçesi Pelitköy Mahallesi'nde araziden ormanlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

00.15 MANİSA'DA MAKİLİK ALANA SIÇRAYAN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde makilik alandaki yangın ekiplerin yaklaşık 5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

00.14 KÜTAHYA'DAKİ ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Kütahya'nın Gediz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin yoğun çabalarıyla 11 saat sonra kontrol altına alındı.

23.56 İZMİR VALİSİ ELBAN'DAN ÇEŞME'DEKİ ORMAN YANGININA İLİŞKİN AÇIKLAMA

İzmir Valisi Süleyman Elban, Çeşme ilçesinde ziraat alanında başlayıp ormana sıçrayan yangın nedeniyle tedbir amaçlı 3 mahallenin boşaltıldığını bildirdi.

Çeşme'de ciğerlerimiz yanıyor