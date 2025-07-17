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  • Türkiye ateşkeste kilit rol oynadı! Suriye'deki gelişmeler an be an Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktarıldı
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Türkiye ateşkeste kilit rol oynadı! Suriye'deki gelişmeler an be an Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktarıldı

Türkiye, Suriye'nin Süveyda kentinde önce Bedevi Araplar ile Dürziler arasında başlayan, daha sonra Şam yönetimi güçleri ile Dürziler arasında meydana gelen çatışmalarda sağlanan ateşkeste önemli rol oynadı. Bakan Fidan ve MİT Başkanı Kalın, muhatapları ile yaptıkları görüşmeleri ve Suriye'de yaşanan gelişmeleri an be an Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktardı.

AA17 Temmuz 2025 Perşembe 12:02 - Güncelleme:
Türkiye ateşkeste kilit rol oynadı! Suriye'deki gelişmeler an be an Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktarıldı
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Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Süveyda'da iki gün boyunca yaşanan çatışmalar sırasında Türkiye kararlı bir tavır göstererek Şam yönetiminin yanında yer aldı, taraflar arasında sükunetin sağlanması için her türlü çabayı gösterdi ve ateşkeste kilit rol oynadı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın Suriye'de yaşanan gelişmelerle ilgili ABD, Suriye ve İsrail'deki muhataplarıyla birçok görüşme gerçekleştirdiği, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile Süveyda'daki çatışmaların yanı sıra İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını görüştüğü, aynı zamanda çatışmalarla ilgili ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ile sürekli temaslarda bulunduğu belirtildi.

"Türkiye bölgeyi bilinmez bir sondan kurtardı"

Aynı zamanda MİT tarafından, Lübnanlı Dürzi lider ve İlerici Sosyalist Partinin eski başkanı Velid Canbolat ile Süveyda'daki çatışmaların sonlanması ve bölgede istikrarın sağlanması için görüşmeler yapıldığı kaydedildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile görüşmeler yaptığı, Fidan ve Kalın'ın muhataplarıyla yaptıkları görüşmeleri ve Suriye'de yaşanan gelişmeleri anbean Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a aktardığı vurgulandı.

Güvenlik kaynakları, "Fidan ve MİT Başkanı Kalın'ın sahadaki duruma yönelik temasları, taraflar arasında ateşkesin sağlanmasında kilit rol oynamıştır. Türkiye, güney komşusu Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği, istikrarı ve güvenliği konusunda her türlü riskin bertaraf edilmesi yönünde tüm çabaları göstermiş ve taraflar arasında ateşkes yapılmasını sağlamıştır." ifadelerini kullandı.

Suriye ordusu Süveyda'dan çekildi

Kaynaklar, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın da yaptığı açıklamada "ABD, Arap ve Türk arabuluculuğunun etkin müdahalesi olmasaydı, bölge bilinmeyen bir kaderle karşı karşıya kalacaktı." diyerek Türkiye'nin ateşkesteki katkısını ortaya koyduğuna dikkati çekti.

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