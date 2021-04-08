Türkiye, Avrupa Sayıştaylar Birliği Başkanlığını Çekya'ya devrediyor

AA 08 Nisan 2021 Perşembe 13:15 - Güncelleme: 08 Nisan 2021 Perşembe 13:16

Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, salgın nedeniyle devir teslim töreni için Prag'a gidemeyen Sayıştay Başkanı Baş'a vekalet ederek başkanlık sembolü kristal logoyu, yeni Başkan Kala'ya sundu.

Çek Cumhuriyeti Sayıştay Başkanlığı merkez binası önünde tören nedeniyle Türk bayrağı dalgalandırıldı.

Büyükelçi Bağış, tören öncesi yaptığı açıklamada, dört yıl önce İstanbul'da düzenlenen Avrupa Sayıştaylar Birliği Genel Kurul toplantısında, Sayıştay Başkanı Said Ahmet Baş'ın, kurumun başkanlığını devraldığını anlattı.

Toplantıda sonraki başkanın belirleneceği bir seçim yapıldığını ve bu seçimde Çekya Sayıştay Başkanı Kala'nın, rakibi İsrail Sayıştay Başkanı'nı az farkla mağlup ederek Nisan 2021'de başkanlığı devralmaya hak kazandığını anlattı.

Bağış, normal şartlarda bu seneki genel kurul toplantısının Prag'da 50 ülkenin Sayıştay Başkanlarının bir araya gelmesiyle yapılacağını belirterek "Maalesef salgın nedeniyle bu toplantı da çevrim içi olarak düzenlenecek. Sayıştay Başkanımız Sayın Baş'ın ricası ile örgütün başkanlık emaresi olarak dört yılda bir el değiştiren kristal logoyu çok şükür sağ salim Prag'a getirdik ve yeni sahibine teslim ettik." dedi.

Büyükelçi Bağış, "Türkiye dostu Çekya Sayıştay Başkanı Sayın Kala, merkezlerini ziyaretimiz vesilesi ile Türk bayrağımızı dalgalandırarak bizleri duygulandıran bir jest yaptı. Kendilerine Sayıştay Başkanımızın selamlarını ilettim ve muazzam konukseverlikleri için teşekkür ederek önümüzdeki 4 yıl boyunca üstleneceği onurlu görevde başarılar diledim." diye konuştu.

Kala'nın geçmişte birçok kez Türkiye'yi ziyaret ettiğini ve Türkiye ile iş birliğine önem verdiğini vurgulayan Bağış, salgınla mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasının ardından iki ülkenin Sayıştay Başkanlarını, Prag'daki Büyükelçilik rezidansında tertip edeceği bir kutlama yemeğinde bir araya getirmeyi umut ettiğini sözlerine ekledi.

Çekya Sayıştay Başkanı Kala, 14 Nisan'da video konferans yöntemiyle düzenlenecek kurultay toplantısında resmen görevi üstlenecek.