Türkiye-Azerbaycan-Pakistan ittifakını böyle yorumladılar: Suudiler gergin olmalı

Star.com.tr 14 Ocak 2021 Perşembe 13:21 - Güncelleme: 14 Ocak 2021 Perşembe 13:34

Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan arasında siyasi, ekonomik, barış ve güvenlik alanları başta olmak üzere birçok alanda iş birliğinin derinleştirilmesini sağlayacak "İslamabad Deklarasyonu" imzalandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'nin imzaladığı bildiride, ülkeler arasındaki kardeşlik, tarihi ve kültürel bağlar ile karşılıklı saygı ve güvene dayalı mevcut samimi bağlar vurgulanarak 30 Kasım 2017'de Bakü'de düzenlenen ilk Üçlü Toplantının sonucuna dayanan, siyasi, stratejik, ticari, ekonomik, barış ve güvenlik, bilim ve teknoloji ve kültürel alanlar dahil olmak üzere karşılıklı çıkarların tüm alanlarında iş birliğini daha fazla derinleştirme isteği beyan edildi.



Üç ülkenin yıllık olarak üçlü zirve yapması üzerinde karar alındığı belirtilirken gelecek zirvenin 2022 yılı içinde Türkiye'de yapılacağı ifade edildi.

"JEOPOLİTİK YAKINLAŞMALAR BÜYÜYOR"

Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan arasında imzalanan "İslamabad Deklarasyonu" Pakistan medyasında geniş yer buldu. DesPardes'e konuşan Pakistanlı analistler, Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan'ın "Üçlü Buluşması" için "jeopolitik yakınlaşmalar büyüyor" yorumunda bulundu.



Pakistan'ın Türkiye ile olan ilişkilerinin çok özel olduğunu ifade eden Havacılık, Uzay ve Güvenlik Çalışmaları Merkezi Stratejik İşler Direktörü Syed Muhammad Ali, "Şimdi bu ilişkiler başka bir düzeye inşa ediliyor. Her iki ülke de, karşılıklı geleneksel ve geleneksel olmayan güvenlik çıkarlarını, etkileşimlerin tüm yönlerini kapsayacak şekilde geliştirmek ve daha derin bağlar kurmak için yakın ve büyüyen jeopolitik yakınlaşmalar kullanıyor" dedi.

Türkiye-Azerbaycan-Pakistan'ın en son 2017'de toplandığını hatırlatan Amb. GR Baloch, 3 yıl sonra bu üçlü ittifakın yeniden canlandığını belirtti. Baloch, "Üç ülkenin diplomatik buluşması dikkat çekici. Zamanlama ilginç çünkü bu buluşma Dağlık Karabağ zaferinin ardından kısa bir süre sonra geldi. İki Ermeni karşıtı kahramana ev sahipliği yapan Pakistan'ın bu sürecin neresinde durduğunu gösteriyor." ifadesini kullandı.

Pakistanlı bir savunma ve güvenlik analisti ise "Suudiler gergin olmalı. Uluslararası ve Müslüman dünya düzeninde var olan yapı yeniden hizalanıyor. Bu ittifak için yolculuk engebeli olacak. Bahse girerim ABD ve İsrail himayesi altındaki Suudi liderliğindeki grup, kendi kendini yok etmeye doğru yürüyor" dedi.



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