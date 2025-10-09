Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'dan kritik adım! Bakan Güler: Kafkasya'nın istikrarına katkılar sağlamakta

Güler, Ankara'daki Merkez Orduevi'nde düzenlenen Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada üç ülke arasında derin tarihi köklere dayanan yakın ilişkilerin güçlü stratejik nitelik arz ettiğini söyledi.

Her alanda büyük bir gelişim kaydeden münasebetlerle bölgesel konularda sergilenen yakın işbirliğinin örnek teşkil ettiğini vurgulayan Güler, "Son dönemde yaşanan gelişmeler, Güney Kafkasya'da barış, istikrar, ulaşım ve işbirliği temelli yeni bir dönemin başlaması adına umut vericidir. Bu kapsamda bugünkü toplantımızda bölgemizde barış dolu bir geleceğin tesis edilmesi düşüncesinden hareketle savunma, askeri ve güvenlik konuları dahil olmak üzere geniş bir yelpazede ikili ve üçlü işbirliğimizin güçlendirilmesine yönelik istişarelerde bulunduk. Tüm bu konularda ortak bir anlayışa sahip olduğumuzu memnuniyetle teyit ettik." diye konuştu.

AZERBAYCAN VE GÜRCİSTAN'IN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE GÜÇLÜ DESTEK

Kafkasya'nın üç önemli ülkesi olarak, bölgesel istikrar ile kalıcı güvenlik ve huzur için çalışmalara büyük bir kararlılıkla ve dayanışma halinde devam edeceklerinin altını çizen Güler, "Türkiye, Kafkasya'nın, barış ve huzur içerisinde ve ortak çıkar temelinde gelişen, kalkınmış bir coğrafya olmasını, bölgesel ve küresel güvenlik açısından stratejik bir öncelik olarak görmektedir. Bu noktada ayrıca dikkat çekmek istediğim hususlardan birisi de komşumuz Azerbaycan ve Gürcistan'ın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne olan güçlü desteğimizdir." ifadelerini kullandı.

Bakan Güler, Kafkasya'nın, tarihi ve stratejik konumu nedeniyle hem bölgesel istikrar hem de uluslararası güvenlik dengeleri açısından kritik öneme sahip olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki güçlü işbirliği, ülkelerimizin ortak yarar ve beklentilerine hizmet ederken aynı zamanda Kafkasya'nın barış ve istikrarına da büyük katkılar sağlamaktadır. İfade etmiş olduğum çok yönlü yakın ve güçlü işbirliğimizi daha da geliştirmek hususundaki irademizi, imzaladığımız Üçlü Toplantı Protokolü ile bir kez daha teyit ettik. Ülkelerimiz arasındaki yapıcı diyalog ve işbirliğinin, önümüzdeki dönemde artarak devam edeceğine yürekten inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ve Gürcistan Savunma Bakanı Irakli Chikovani'yi Türkiye'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Güler, "Sizlerin şahsında dost ve kardeş Azerbaycan ve Gürcistan halkına da sağlık ve esenlik diliyor, selam ve saygılarımı sunuyorum." dedi.

Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından üç ülkenin savunma bakanları arasında ortak mutabakat metni imzalandı.