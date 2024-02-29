Türkiye barış için yeniden devrede! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı büyük yankı uyandırdı

Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın barışa dönüşmesi için dikkat çeken bir hamle daha gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna-Güney Doğu Avrupa Zirvesi'ne gönderdiği video mesaj, 'Barışın inşası için daha önce İstanbul'da kurmuş olduğumuz müzakere masasını yeniden tesis etmeye hazırız' ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri dünya basınında geniş bir yankı uyandırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı, Batı'nın dikkatle takip edip yardım yığdığı Ukrayna ve yaptırım uyguladığı Rusya arasında devam eden savaşın sona erip barışın tesis edilmesi için yaptığı barışa destek çağrısı birçok ülkede büyük bir etki oluşturdu.

ABD merkezli Newsweek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın barış çağrısını, 'Türkiye, Ukrayna-Rusya Barış Müzakerelerinin Yeni Turuna Ev Sahipliği Yapmayı Teklif Ediyor' sözleriyle manşetine taşıdı. Haberde 'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus işgalinin başlamasından iki yılı aşkın bir süre sonra Ukrayna-Rusya barış müzakerelerinin yeni turuna ev sahipliği yapmayı teklif etti' ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna'da yayın yapan Kviv Independent ise, 'Türkiye, Rusya-Ukrayna barış görüşmelerine yeniden ev sahipliği yapmayı teklif ediyor' başlıklı haberinde 'Hem Moskova hem de Kiev ile yakın bağlarını sürdüren Ankara, kendisini savaşta arabulucu olarak konumlandırmaya çalıştı' diyerek haberini okuyucularına servis etti.

CNN Yunanistan da, '(Cumhurbaşkanı)Erdoğan'dan Rusya ve Ukrayna'ya diplomasiye şans verme çağrısı' başlığı ile haber yaptı. Haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Savaşı adil ve kalıcı bir barışla sona erdirmek için diplomasi ve diyaloga şans verilmesi gerektiği görüşünü savunuyorum. Bu hedefe ulaşmak için tüm diplomatik kanalların azami ölçüde kullanılması son derece önemlidir' sözlerine yer verdi.

Kardeş ülke Azerbaycan basını APA, 'Türkiye cumhurbaşkanı Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasındaki barış müzakerelerine yeniden ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu söyledi' diyerek haber yayımladı. Azerbaycan 24 ise haberinde, 'Ankara, çatışmanın başlamasına bir aydan az bir süre kalmışken raydan çıkan müzakere turunun ardından defalarca arabulucu olarak hareket etmeye çalıştı' ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini okuyucuların anlık olarak aktaran Independent, 'Erdoğan, Ukrayna'daki savaşa 'adil ve kalıcı çözüm' çağrısında bulundu' başlığını attı.

Diğer uluslararası basın kuruluşları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ile Rusya arasındaki barış diplomasisine yönelik sözlerini şöyle aktardı;

İran merkezli IFP: Türkiye, Rusya-Ukrayna Görüşmelerine Ev Sahipliği Yapmaya Hazır Olduğunu Söyledi

Ermenistan merkezli Radar: Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da görüşme yapılmasını önerdi

Interfax Ukrayna: Erdoğan, Rusya-Ukrayna diyalogunu kurmaya hazır olduğunu duyurdu

Al Monitor: Erdoğan, Rusya ile yeni bir Karadeniz mekanizması arayışındayken Lavrov Türkiye'yi ziyaret edecek