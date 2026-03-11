Türkiye barış masası için devrede... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yoğun çaba sarf ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'AK Parti Önceki Dönem Milletvekilleri, MYK Üyeleri ve Grup ile İftar' programında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Halka hizmet hakka hizmettir düsturuyla hiçbir ayrım yapmadan aziz milletimizin hizmetkarı olduk. Yeter söz de karar da milletin diyerek sözü de kararı da milletimize tevdi ettik.

Türkiye'yi sizlerle birlikte şaha kaldırdık. Ortak çabalarımızla bugün Türkiye her zamankinden daha zengin daha çoğulcu demokrasisi daha güçlü bir ülkedir. Günden güne yıldızı parlayan bir ülkede yaşıyoruz. Bu yol Türkiye'nin yolu milletimizin yolu diyerek yaklaşık 25 yıldır birlikte yürüyoruz. Kardeşlikle huzurla istikrarla dolu bembeyaz sayfa açacağız. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu da inşallah yine sizlerle ve milletimizle birlikte hayata geçireceğiz.

Komşumuz İran'a yönelik saldırılar daha da artmıştır. İsrail, bir yandan Gazze'de zaten uymadığı ateşkesi hiçe sayarak saldırılarını yoğunlaştırırken diğer yandan da Lübnan'ı işgal girişime başlamıştı.

İsrail halkı bile başlarına gelen en büyük felaketin Netanyahu olduğunu dile getirmektedir.

Küresel ekonomi Rusya-Ukrayna savaşından sonraki en belirsiz günlerini yaşıyor. Savaşın uzaması durumunda dünyanın ne yana savrulacağını kimse kestiremiyor.

Bizim İran krizindeki tavrımız gayet berraktır ve nettir. Türkiye her zaman savaşın değil barışın yanındadır. Kaos ve kargaşanın değil hur ve istikrarın safındadır.

Türkiye olarak ellerin tetikten çekilmesi ateşkesin sağlanması müzakere masasına tekrar dönülmesi için yoğun çaba sarf ediyoruz. Ateş çemberi daha fazla genişlemeden daha fazla kan dökülmeden yangını söndürmenin derdindeyiz. Ana muhalefetin başındaki zat ve avenesi gözlerini kapatsa da tüm insanlık Türkiye'nin gayretini görmekte çabamızı takdir etmektedir. Herkesin bir hesabı varsa Allah'ın da mutlaka bir hesabı vardır.