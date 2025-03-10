İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Mart 2025 Pazartesi / 11 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,5503
  • EURO
    39,6631
  • ALTIN
    3409.31
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türkiye Basın Federasyonu Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri belli oldu
Güncel

Türkiye Basın Federasyonu Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri belli oldu

Anadolu Yayıncılar Federasyonu, İçişleri Bakanlığı'nın onayı ile 'Türkiye' ismini alarak, Türkiye Basın Federasyonu oldu.

10 Mart 2025 Pazartesi 12:41 - Güncelleme:
Türkiye Basın Federasyonu Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri belli oldu
ABONE OL

Anadolu Yayıncılar Federasyonu, 2014 yılında Anadolu Yayıncılar Derneği olarak yayıncılık alanında faaliyete başladı. 2023'ten beri Anadolu Yayıncılar Federasyonu ismi ile yola devam eden kurum, Türkiye Basın Federasyonu oldu. Türkiye Basın Federasyonu Başkanı Sinan Burhan, "Federasyonumuzun kuruluş sürecinde ülkemizin isminin federasyonumuza verilmesine izin veren başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz. Türkiye Basın Federasyonu olarak demokrasi, insan hakları ve basın özgürlüğü alanlarında önemli çalışmalar gerçekleştireceğiz. Özellikle basın mensuplarının özlük haklarını güçlendirmek ve medya sektörünün daha özgür ve adil bir yapıya kavuşmasını sağlamak öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. " diye konuşan Sinan Burhan Yüksek İstişare Kurulunda yer alan isimleri şu şekilde açıkladı....

TÜBAF YÜKSEK İSTİŞARE KURULU ÜYELERİ

TÜRKİYE BASIN FEDERASYONU YÜKSEK İSTİŞARE KURULU

1- Yavuz Donat- Sabah Gazetesi Yazarı

2- Osman Ateşli- Haber 7 Genel Yayın Yönetmeni

3- Emin Pazarcı- Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi

4- Fadime Özkan- Star Gazetesi Ankara Temsilcisi

5- Ekrem Kızıltaş- Taksim Gazetesi Yazarı

6- Mehmet Acet- Kanal 7 Medya Grubu Ankara Temsilcisi

7- Rahim Er- Türkiye Gazetesi Yazarı

8- İhsan Aktaş- Araştırmacı- Gazeteci

9- Murat Alan- Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni

10- Fazlı Şahan- Yeni Şafak Gazetesi Ankara Haber Müdürü

11- Serkan Fıçıcı- Akşam Gazetesi İnternet Genel Yayın Yönetmeni

12- Başak Şengül- TV100 Program yapımcısı

13- Taha Dağlı- Global tv Genel Yayın Yönetmeni

14- Hakkı Öcal- Milliyet Gazetesi Yazarı

15- Fevzi Çakır- Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi

16- Abdülkadir Selvi- Hürriyet Gazetesi Yazarı

17- Zafer Şahin- Kanal D Ankara Temsilcisi

18- Melik Yiğitel- Türkmedya Ankara Temsilcisi

19- Hacı Yakışıklı- Gazeteci

20- Yeliz Tercanlı- Beyaztv Genel Koordinatörü

21- Mücahit Eker- TRT Haber Kanal Koordinatörü

22- Bedia Teymur- Haberlercom

23- Adem Metan- Dijital İçerik Üreticisi

24- Ebru Balıkçı- Lider Haber Ankara Temsilcisi

25- Doç Dr. İsmail Çağlar

26- Prof. Dr. Zakir Avşar

  • Anadolu Yayıncılar Federasyonu
  • Türkiye Basın Federasyonu
  • Yüksek İstişare Kurulu

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.