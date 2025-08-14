İSTANBUL 30°C / 24°C
Güncel

Türkiye Basın Federasyonundan Gazze mesajı! Burhan: Katil İsrail 247 gazeteciyi öldürüldü

Türkiye Basın Federasyonu (TÜBAF) tarafından, İsrail'in Gazze'deki saldırıları ve bu saldırıları haberleştiren gazetecileri hedef alması protesto edildi. İsrail Büyükelçiliği önünde basın açıklaması yapan TÜBAF Başkanı Sinan Burhan, “Gazze'de 247 gazeteci şehit edildi. İsrail gazetecileri hedef alarak katliam yapıyor” diyerek uluslararası toplumu yaptırım uygulamaya çağırdı.

TÜBAF, Filistin'de görevleri başında hayatını kaybeden gazetecileri anmak ve İsrail'in gazetecilere yönelik saldırılarını kınamak amacıyla İsrail Büyükelçiliği önünde bir basın açıklaması düzenledi.

Basın mensuplarının da katılım gösterdiği açıklamada, TÜBAF yetkilileri ile gazeteciler, Filistin'de yaşanan insan hakları ihlaline dikkat çekti. Özellikle savaş bölgelerinde çalışan gazetecilerin korunmasının uluslararası hukuk çerçevesinde bir zorunluluk olduğuna değinilen açıklamada, gazetecilerin hedef alınmasının evrensel basın ilkelerine aykırı olduğu belirtildi.

SİNAN BURHAN: BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELİK SALDIRILARIN KABUL EDİLEMEZ

İsrail Büyükelçiliği önünde düzenlenen protesto gösterisinde konuşan Türkiye Basın Federasyonu Başkanı Sinan Burhan basın özgürlüğüne yönelik saldırıların kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Burhan, "Türkiye Basın Federasyonu olarak Filistin'de katledilen gazetecileri anmak rahmet okumak bütün dünyaya seslenmek için buradayız" dedi. Filistin Gazze Şeridi'nde üç gün önce 5 gazetecinin daha şehit edildiğini belirten Burhan, İsrail'in gazetecileri hedef alarak katliam yaptığını ifade etti. Burhan, bugüne kadar Gazze'de şehit edilen gazeteci sayısının da 247 e yükseldiğini söyledi.

"SÖZLERİN ÖTESİNDE YAPTIRIMLAR GEREKLİ"

Burhan, 2023 yılından bu yana 70 bin Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 300 çocuğun ise açlık ve susuzluk nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirtti. "İslam dünyası sessiz, Batı ve Birleşmiş Milletler sessiz. Sadece insanlık ve vicdan ayakta" diyen Burhan, Türkiye'nin çabalarını takdir ettiğini ancak sözlerin ötesinde yaptırımların da gerektiğini vurguladı.

"TÜRKİYE TOPRAKLARI DA HEDEF GÖSTERİLİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Dünya beşten büyüktür" ve "One minute" sözlerini hatırlatan Burhan, artık İslam dünyasının birleşerek, gerekirse askeri müdahalede bulunması gerektiğini söyledi. Türkiye'nin yanı sıra Suudi Arabistan ve Mısır gibi ülkelerin de İsrail'e karşı birlik olması çağrısında bulundu.

Burhan sözlerini şöyle tamamladı;

"Açlık ve susuzluk içinde kıvranan bir halk var. İnsanlık ölmüş, hukuk ölmüş. Büyük İsrail projesi adı altında Türkiye toprakları dahi hedef gösteriliyor. Türk halkı olarak iktidarı ve muhalefetiyle bu zulme karşı durmalıyız"

YASEMİN MEYDAN: BU VAHŞETE ARTIK DUR DEMELİYİZ

Gazeteci Yasemin Meydan da Gazze'de süren katliama karşı sessiz kalan dünya kamuoyuna ve İslam ülkelerine tepki gösterdi. Kadınların, çocukların ve gazetecilerin hedef alındığı saldırıların bir savaş değil, açık bir soykırım olduğunu belirten Meydan, "Bu vahşete artık dur demeliyiz. Sessiz çoğunluğun sesi olmalı, insanlığın vicdanını temsil etmeliyiz" dedi.

Meydan, "Filistin'de yaşanan Katliam kadınlara çocuklara gazetecilerimiz yapılan her şeye dur demeliyiz. Bütün dünya sessiz kalıyor. Sessiz çoğunluğun sesi olmalıyız. Türkiye'deki ve dünyadaki İslam coğrafyası nerede neden sesi çıkmıyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki ve dünyadaki İslam coğrafyasının sessizliğini eleştiren Meydan, sadece dualarla değil, fiili tepkilerle de harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı.

