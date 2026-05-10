  • Türkiye-Belçika hattında ekonomi diplomasisi! Kraliçe Mathilde İstanbul'da
Türkiye-Belçika hattında ekonomi diplomasisi! Kraliçe Mathilde İstanbul'da

'Ekonomik Misyon' kapsamında Türkiye'ye gelen Belçika Kraliçesi Mathilde başkanlığındaki heyet İstanbul'a ulaştı. Ziyaret kapsamında iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik iş birliklerinin ele alınması bekleniyor.

AA10 Mayıs 2026 Pazar 13:01
Kraliçe Mathilde ile beraberindeki heyeti taşıyan uçak, 12.00'de İstanbul Havalimanı'na indi.

Belçika Kraliçesi Mathilde ile beraberindeki heyeti havalimanında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile yetkililer karşıladı.

Kraliçe başkanlığındaki heyette Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, dış ticaretten de sorumlu Savunma Bakanı Theo Francken, Brüksel Başkent Bölge Hükümeti Başbakanı Boris Dillies, Flaman Bölge Hükümeti Başbakanı Matthias Diependaele ve Valon Bölge Hükümeti Başbakan Yardımcısı Pierre-Yves Jeholet ile 428 özel sektör temsilcisi yer alıyor.

Ekonomik Misyon ziyareti vesilesiyle son dönemde ivme kazanan Türkiye-Belçika ilişkilerinin, işbirliği alanlarının da çeşitlendirilmesiyle daha da güçlendirilmesi yönündeki ortak iradenin ortaya konulması ve Türkiye ile Belçika arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin kapsamlı şekilde ele alınması bekleniyor.

Bu kapsamda enerji, savunma sanayisi, havacılık, lojistik, sağlık ve yaşam bilimleri, bankacılık, teknoloji ve dijitalleşme başta olmak üzere kilit sektörlerde yatırım ve iş fırsatlarının değerlendirilmesi, firma ziyaretleri düzenlenmesi ve ikili görüşmeler ile firmalar arası (B2B) temasların gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

- BELÇİKA EKONOMİK MİSYONU

Belçika'nın yılda iki kez düzenlediği "Ekonomik Misyon" ziyareti, ülke sisteminde önem taşıyan ve siyasi boyutu güçlü ekonomi diplomasisi faaliyetleri olarak öne çıkıyor. Misyon ziyaretlerinde ev sahibi ülke ile ikili ekonomik ilişkilerin kilit sektörlerini merkeze alan birçok etkinlik düzenlenirken işbirliğinin geliştirilmesi için somut adımlar atılıyor.

Belçika'dan daha önce Türkiye'ye 2012 yılında Ekonomik Misyon ziyareti düzenlenmiş, bu Misyona Kral Philippe o dönem "Veliaht Prens" ünvanıyla başkanlık etmiş, Kraliçe Mathilde de "Prenses" ünvanıyla eşlik etmişti.

