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Türkiye bilgi ve teknik tecrübesini paylaşacak: Komşu ülke ile hayati ortaklık

Türkiye ile komşu ülke Suriye arasında sağlık ve tıp bilimleri alanında dev bir işbirliğine imza atıldı. Bakan Kemal Memişoğlu'nun Şam temasları kapsamında imzalanan tarihi mutabakatla; iki ülke bulaşıcı hastalıklardan tıbbi biyoteknoloji kadar hayati alanlarda ortak hareket edecek.

AA20 Haziran 2026 Cumartesi 00:57 - Güncelleme:
Türkiye bilgi ve teknik tecrübesini paylaşacak: Komşu ülke ile hayati ortaklık
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Suriye resmi temasları kapsamında mevkidaşı Dr. Musaab Nazzal Alali'yle Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı arasında sağlık ve tıp bilimleri alanlarında işbirliğine dair mutabakat zaptını imzaladıklarını belirtti.

Bakan Memişoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Anlaşma kapsamında halk sağlığının korunması, bulaşıcı hastalıklarla mücadele ve anne-bebek sağlığı başta olmak üzere sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi, ilaç, tıbbi cihaz, aşı geliştirme ve tıbbi biyoteknoloji alanlarında bilgi ve teknik tecrübe paylaşımı, afet ve acil durum yönetimi, sağlık bilgi sistemleri ile sağlık turizminin teşvik edilmesi hususlarında mutabık kalınmıştır. Anlaşmamızın, Suriye ile sağlık alanındaki işbirliğimizi daha da ileri taşıyacağına inanıyor, ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

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