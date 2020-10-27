Türkiye, bir NAVTEX'i daha iptal etti

27 Ekim 2020 Salı 17:38 - Güncelleme: 27 Ekim 2020 Salı 17:48

Milli Savunma Bakanlığı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, Basın Sözcüsü Yarbay Şebnem Aktop, iptal edilen NAVTEX ile ilgili açıklamalarda bulundu:

Türkiye her zaman Doğu Akdeniz ve Ege'deki sorunların uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkileri kapsamında, karşılıklı iyi niyet ve saygı içerisinde diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesinden yanadır.

Bilindiği üzere, NAVTEX mesajları seyir tehlikelerinin denizcilere ulaştırılmasını sağlayan küresel bir seyir emniyet hizmetidir. Ege ve Doğu Akdeniz’de de icra edilecek eğitim, tatbikat veya her türlü faaliyet bu mesajlar aracılığı ile denizcilere önceden bildirilmektedir.

Türkiye ve Yunanistan arasında 1988 yılında imzalanan Atina Mutabakat Muhtırasında, Ege Denizi’nde tarafların birbirlerinin milli ve dini günleri ile 15 Haziran-15 Eylül arasındaki turizm sezonunda tatbikat yapılmaması hususu yer almaktadır. Ancak Yunanistan tarafından, 29 Eylül’de, Ege Denizinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı da kapsayan günlerde bir atış eğitimi icra edileceği NAVTEX ile duyurulmuştur. Tarafımızdan ise mütekabiliyet kapsamında, 28 Ekim tarihinde, Yunanistan’ın resmi bayramı olan 28 Ekim tarihini de kapsayan günlerde atış eğitimi icra edileceği NAVTEX ile duyurulmuştur.

22-23 Ekim tarihlerinde, NATO üyesi 30 ülkenin savunma bakanlarının katılımıyla video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar; Türkiye’nin yapıcı tavrının bir göstergesi olarak Türkiye’nin 28 Ekim, Yunanistan’ın 29 Ekim’i kapsayacak şekilde ilan ettikleri NAVTEX'leri iptal etmesini teklif etmiştir. Yapılan koordineler sonucunda milli günlere denk gelen iki Navteks iptal edilmiştir. Ayrıca Türkiye, iyi niyet göstergesi olarak Antalya bölgesinde daha önce planlanan atışlı eğitimlere ilişkin ilan ettiği NAVTEX'i de bir defaya mahsus iptal etmiştir.

NATO’daki taahhütlerini harfiyen yerine getiren Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görüşmesi sonrasında kararlaştırılan ve hayata geçirilen Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki "Ayrıştırma Usullerinin" ele alındığı teknik toplantılara da ön koşulsuz katılarak diyalogdan yana olan tavrını göstermeye devam etmektedir.

Diğer taraftan, Türk Silahlı Kuvvetleri, Karadeniz ve Doğu Akdeniz’de faaliyet gösteren tüm sismik araştırma ve sondaj gemilerimize refakat ve koruma görevine devam etmektedir.

Oruç Reis Araştırma gemimiz kıta sahanlığımız içerisinde daha önceden belirlenen program dahilinde faaliyetlerine devam etmektedir.

Türk Silahlı Kuvvetleri Ege’de, Doğu Akdeniz’de ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hak, alaka ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs Adası’nda uluslararası garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenliğin teminatı olmaya kararlılıkla devam edecektir.