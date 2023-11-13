İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Kasım 2023 Pazartesi / 1 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,5903
  • EURO
    30,5983
  • ALTIN
    1781.49
  • BIST100
    7742.72
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türkiye bir ürünü daha tescilliyor! AB'de sona aşamaya gelindi
Güncel

Türkiye bir ürünü daha tescilliyor! AB'de sona aşamaya gelindi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Araban sarımsağının Avrupa Birliği'nde (AB) tescili için son aşamaya gelindiğini bildirdi.

AA13 Kasım 2023 Pazartesi 12:32 - Güncelleme:
Türkiye bir ürünü daha tescilliyor! AB'de sona aşamaya gelindi
ABONE OL

Kacır, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin bu yıl tescil edilen 6 coğrafi işaretle AB nezdinde mevcut durumda 14 tescilli coğrafi işaretli ürünü bulunduğunu belirtti.

Başvuru süreçlerinin TÜRKPATENT tarafından yakından takip edildiğini vurgulayan Kacır, tescil sayısının 2023 bitmeden 20'ye yükseleceğini duyurdu.

AB Resmi Gazetesi'ndeki ilan aşamasının tamamlanmasıyla Araban sarımsağının da AB nezdinde tescil edileceği bilgisini veren Kacır, "Gaziantep'in önemli tarım ürünlerinden biri olan Araban sarımsağının AB'de tescillenmesi, yerel üreticilerimizin dünyaya açılmasına imkan sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Kacır, iklim koşulları nedeniyle erken yetişmesi özelliğiyle bilinen Araban sarımsağının, iri dişli, yüksek aromalı, ayıklanması kolay, mineral ve vitamin açısından zenginlik gibi özellikleriyle öne çıktığını aktardı.

AB'de tescilli Antakya künefesi, Aydın inciri ve kestanesi, Bayramiç beyazı, Çağlayancerit cevizi, Edremit zeytinyağı, Gaziantep baklavası, Gemlik zeytini, Giresun tombul fındığı, Malatya kayısısı, Milas zeytinyağı ve yağlı zeytini, Suruç narı, Taşköprü sarımsağı bulunan Türkiye, ilan aşamasındaki 7 ürünle birlikte 47 ürün için tescil bekliyor.

  • sanayi bakanı
  • avrupa birliği tescili
  • araban sarımsağı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.