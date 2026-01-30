İSTANBUL 13°C / 6°C
Türkiye bizi ileri taşıyacak! NAF'tan ziyaret sonrası net mesaj

Türkiye'de gerçekleştirilen temaslardan duyulan memnuniyeti dile getiren Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF), bu sürecin kurumsal ve operasyonel açıdan ülkelerine yeni bir ivme kazandıracağını belirtti.

AA30 Ocak 2026 Cuma 15:10 - Güncelleme:
Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF) Sözcüsü Ehimen Ejodame, Tinubu ve beraberindeki heyetinin 27 Ocak'ta Türkiye'ye yaptıkları resmi ziyarete ilişkin açıklama yaptı.

Ejodame, ziyaret kapsamında Savunma Bakanı Christopher Musa'nın Nijerya Silahlı Kuvvetlerinin operasyonel etkinliğini ve kendi kendine yeterliliğini güçlendirmeye yönelik somut adımlar attığını belirtti.

Türkiye ile yapılan görüşmeler kapsamında mevcut tedarik anlaşmalarının gözden geçirildiğini ifade eden Ejodame, görüşmelerin savunma tedarik programlarının optimize edilmesi, bakım ve idame desteğinin geliştirilmesi, eğitim imkanlarının genişletilmesi ile araştırma-geliştirme ve yerli kapasite inşasının artırılmasına odaklandığını kaydetti.

Ejodame, ziyaretin ülkenin terör ve isyanla mücadelesinde operasyonel kapasiteyi önemli ölçüde artıracağını dile getirdi.

Söz konusu ziyaretin özellikle Nijerya Hava Kuvvetlerinin terörizm, silahlı çete faaliyetleri, isyan ve diğer asimetrik tehditlerle mücadelesinde doğrudan operasyonel faydalar sağlayacağını vurgulayan Ejodame, şunları söyledi:

"Bu temasların istihbarat, gözetleme, hassas hedefleme ve yakın hava desteği kabiliyetlerini geliştirmesi beklenmektedir. Bu kabiliyetler, farklı operasyon bölgelerinde yürütülen müşterek harekatlar açısından kritik öneme sahiptir."

NAF Sözcüsü, söz konusu kazanımların Hava Kuvvetlerinin daha çevik, etkili ve teknoloji odaklı bir hava gücü inşa etme hedefiyle örtüştüğünü sözlerine ekledi.

