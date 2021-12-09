İSTANBUL 15°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Aralık 2021 Perşembe / 5 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,765
  • EURO
    15,6069
  • ALTIN
    789.134
  • BIST100
    2040.07
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • ''Türkiye bizi sömürmek değil, korumak istiyor''
Güncel

''Türkiye bizi sömürmek değil, korumak istiyor''

Türkiye'nin Körfez ülkeleriyle yoğun temasını gündeme taşıyan Arap basını, 'Türkiye bizi sömürmek değil, korumak istiyor' yorumunda bulundu.

9 Aralık 2021 Perşembe 10:33 - Güncelleme: 9 Aralık 2021 Perşembe 10:33
ABONE OL

Arap basını, Türkiye'nin Körfez ve Arap coğrafyasıyla gerçekleştirdiği yakın iş birliğini gündeme taşıdı. El-Kuds gazetesinde "Türkiye ve Körfez: Yeni bir aşama" başlıklı bir analiz yazı yayınladı. Yazıda, Türkiye ve Körfez ülkeleri üzerinde yenilenme rüzgarlarının estiğinin açık bir biçimde görüldüğüne dikkat çekildi.

"TÜRKİYE, KÖRFEZ'E EMPERYAL GÖZLE BAKMADI"

"Türkiye hiçbir zaman Körfez ülkelerine emperyal bir gözle bakmadı." denilerek, "Tersine, geçmişte ve günümüzde Körfez ülkelerine kardeş ve müttefik gözüyle bakmıştır." ifadesi kullanıldı.

"ARAP COĞRAFYASINI KORUDULAR"

"Türkler, hiçbir zaman Arapları yönetme hedefine ulaşmaya çalışmadı." vurgusu yapılan yazıda "Arap coğrafyasını önce Portekiz ve İspanyollara, sonra da İngiliz ve Fransızlara karşı korumak için hareket etti. Bazı Arap ülkelerinin, 'Türkler Osmanlı'yı canlandırmak istiyor' iddiası doğru değil" hatırlatmasında bulunuldu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.