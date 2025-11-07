İSTANBUL 20°C / 13°C
7 Kasım 2025 Cuma / 17 CemaziyelEvvel 1447
  Türkiye, BMGK'nın Şara ile Hattab kararını memnuniyetle karşıladı
Güncel

Türkiye, BMGK'nın Şara ile Hattab kararını memnuniyetle karşıladı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, 'Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve İçişleri Bakanı Enes Hattab'ı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) ilgili yaptırım listesinden çıkaran 2799 (2025) sayılı BMGK kararını memnuniyetle karşılıyoruz.' ifadesini kullandı.

7 Kasım 2025 Cuma 08:38
Türkiye, BMGK'nın Şara ile Hattab kararını memnuniyetle karşıladı
Keçeli, Şara ile Hattab'ın yaptırım listesinden çıkarılmasına ilişkin BMGK kararı konusunda yazılı açıklama yaptı.

"Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve İçişleri Bakanı Enes Hattab'ı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) ilgili yaptırım listesinden çıkaran 2799 (2025) sayılı BMGK kararını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesine yer veren Keçeli, geride kalan dönemin mevcut Suriye yönetimi ve halkı üzerindeki olumsuz mirasının giderilmesine, bu çerçevede yaptırımların tamamen kaldırılmasına, Suriye'nin uluslararası topluma entegrasyonunun ve ülkede sürdürülebilir istikrar ile kalkınmanın sağlanmasının önünün açılmasına yönelik bu ve benzeri adımları desteklemeye devam edeceklerini bildirdi.

