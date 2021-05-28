İSTANBUL 25°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Mayıs 2021 Cuma / 16 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5453
  • EURO
    10,4136
  • ALTIN
    519.091
  • BIST100
    1416.07
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türkiye, BM'nin İsrail'in ihlallerini soruşturacak uluslararası bağımsız komisyon kurulması kararından memnun
Güncel

Türkiye, BM'nin İsrail'in ihlallerini soruşturacak uluslararası bağımsız komisyon kurulması kararından memnun

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinin (İHK) dün Filistin Özel Oturumu'nda kabul edilen ve İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında işlediği uluslararası insani hukuk ve insan hakları hukuku ihlallerini soruşturmak üzere bağımsız bir uluslararası komisyon kurulmasını öngören kararı memnuniyetle karşıladı.

AA28 Mayıs 2021 Cuma 09:26 - Güncelleme: 28 Mayıs 2021 Cuma 09:27
ABONE OL

Bakanlıktan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

İHK'nin İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında işlediği uluslararası insani hukuk ve insan hakları hukuku ihlallerini soruşturmak üzere bağımsız bir uluslararası komisyon kurulmasını öngören kararının memnuniyetle karşılandığı belirtilen açıklamada, "İHK'nin bu kararını, İsrail'in Filistin halkına yönelik olarak ayrım gözetmeksizin uyguladığı aşırı, orantısız ve yasa dışı güç kullanımı başta olmak üzere, işgal altındaki Filistin topraklarında işlediği suçlardan ötürü uluslararası alanda hesap vermesine ve ilgili İsrail makamlarının bu eylemlerden sorumlu tutulmasının sağlanmasına yönelik atılmış önemli bir adım olarak görüyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Türkiye'nin, söz konusu uluslararası soruşturma komisyonunun çalışmalarına her türlü yardım ve desteği sağlamaya hazır olduğu vurgulandı.

- İsrail'in Filistinlilere "sistematik ayrımcılık ve baskısı da" incelenecek

Kabul edilen tasarıyla, Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Filistin topraklarında ve İsrail'deki insan hakları ihlallerini soruşturmak üzere acilen uluslararası bağımsız soruşturma komisyonu kurulması kararlaştırıldı.

Tasarıya göre, bağımsız soruşturma komisyonu, İnsan Hakları Konseyi Başkanı Fijili Nazhat Shameem Han tarafından atanacak ve 13 Nisan 2021'e kadar ve bu tarihten itibaren iddia edilen tüm uluslararası insan hakları hukuku ihlalleri ve suistimalleri soruşturacak.

Ayrıca ulusal, etnik, ırksal veya dini kimliğe dayalı sistematik ayrımcılık ve baskı dahil devam eden gerilimlerin, istikrarsızlığın ve çatışmaların nedenleri de mercek altına alınacak.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.