Türkiye bölgedeki gücünü konuşturdu… Bakan Fidan açıkladı: Putin'e seyrüsefer şartı

Bakan Fidan, Gazze'de sağlanan anlaşmanın İsrail tarafından defalarca ihlal edildiğini vurguladı. Kırılgan ateşkes sürecinin ikinci aşamaya geçmesinin hayati önem taşıdığını belirten Fidan, soykırımın yeniden başlamasının önlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

TÜRKİYE: KENDİ GÜVENLİĞİNİ KORUYAN, DOSTLARINA GÜVEN VEREN ÜLKE

Türkiye'nin dış politikada net bir çizgi izlediğini ifade eden Fidan, "Gücümüz var, irademiz var ama biz iyi olmayı seçiyoruz" sözleriyle Ankara'nın ahlaki duruşuna dikkat çekti. Türkiye'nin şeffaf, öngörülebilir ve güven veren yaklaşımının bölgesel dengelerde belirleyici olduğu mesajı verildi.

SURİYE'DE GÖRÜNMEYEN AMA KRİTİK ADIMLAR

Suriye'de 8 Aralık 2024'ten bu yana birçok somut gelişme yaşandığını belirten Fidan, Sezar Yasası'nın kalkmasının dönüm noktası olduğunu söyledi. Silahlı grupların ulusal ordu çatısı altında toplanmasında Türkiye'nin oynadığı rolün yeterince takdir edilmediğine dikkat çekti.

"İSRAİL YAYILMACILIĞI İNKAR EDİLEMEZ"

Fidan, İsrail'in güvenliğini başkalarının güvensizliği üzerinden inşa eden bir politika izlediğini belirterek, şu sözleri kaydetti:

İsrail'in bölgeye yönelik bir dizaynın zihninde olduğu inkar edilemez.

Netanyahu ve ekibinin ortaya koyduğu politika.

Bunu Lübnan'da, Gazze'de, Batı Şeria'da, İran'da da görüyoruz.

İsrail'in kendi güvenlik algısını başkalarının güvensizliği üzerinden oluşturmasına yönelik bölgesel politikası var.

Bu böyle olduğu sürece komşu ülkelere yönelik müdahalesi devam edecek gibi görünüyor.

Atılması gereken adımlar var bununla ilgili gerekli çalışmaları yapıyoruz.

ABD'nin burada son derece önemli bir rol oynaması gerekiyor.

Trump yönetimi hem Gazze'de hem Suriye'de iki tane konuyu üstlendi.

Gazze'deki barış anlaşmasının üstleniciliğini yaptı bizimle beraber ve bizi de önceleyerek, Cumhurbaşkanımızı defalarca destekleyip överek Suriye'deki sürece destek verdi.

ABD'nin biraz daha İsrail üzerinde baskı kullanması gerekiyor.

SDG UYARISI: DEAŞ BAHANESİYLE SÜREÇ UZATILAMAZ

SDG'nin işgalci İsrail'den cesaret aldığını açıkça dile getiren Fidan, DEAŞ'ın bir aparat olarak kullanıldığını ancak Suriye'deki yeni yönetimin buna izin vermeyeceğini hatırlattı. Bu kapsamda Bakan Fidan "Bu sadece Suriye'nin değil, Türkiye'nin de güvenliği" dedi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE: TARİHİ FIRSAT

Terörsüz Türkiye sürecinin şeffaf ve kararlı şekilde ilerlediğini belirten Fidan, toplumsal barış adına önemli bir eşikte olunduğunun altını çizdi.

GAZZE İÇİN GÖREV GÜCÜ VE CAATSA MESAJI

Öte yandan Bakan Fidan, Gazze'ye konuşlandırılması planlanan görev gücü konusunda çalışmaların sürdüğünü belirtti. Önceliğin işgalci İsrail saldırılarını durdurmak olduğunu söyledi. CAATSA yaptırımlarının kaldırılması konusunda ise 2026'yı işaret etti.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINDA TÜRKİYE KİLİT ROLDE

Cumhurbaşkanımızın savaşın başından bu yana durduğu yer belli.

Sayın Putin ateşkes konusunda istekli.

Her iki taraf da ne istediğini ne istemeyeceğini açıkça söylüyor problem tarafların ne isteyip istemedikleri arasındaki uyumsuzluk.

Tam da burada arabulucuya ihtiyaç var.

Cumhurbaşkanımız, Sayın Putin'le yaptığı görüşmede dile getirdi.

Bu endişeyle takip ettiğimiz bir konu

Biz iki alanda özellikle anlaşma yapılmasını talep ediyoruz.

Kapsamlı bir topyekun ateşkes ve bir barış anlaşması olmayacaksa iki alanda, enerji alanlarının vurulmaması ve Karadeniz'deki seyrüsefer emniyetinin sağlanması konusunda kısıtlı bir anlaşma yapalım.

Öyle gözüküyor ki konu, belli oranda Ukrayna'da seçimlerle ve referandumla sonuçlanacak.

Özellikle bu anlaşmanın içerisindeki belli konular, referandumla ancak hayata geçebilir.

Siyasi liderin tek başına altına imza atmak istemeyeceği bir durum olabilir.