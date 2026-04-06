İSTANBUL 20°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Nisan 2026 Pazartesi / 19 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,6
  • EURO
    51,6128
  • ALTIN
    6716.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • ASELSAN hayaliyle hayata tutundu! Kolu kopan gencin azmi hayran bıraktı
Güncel

ASELSAN hayaliyle hayata tutundu! Kolu kopan gencin azmi hayran bıraktı

Samsun'daki feci kazada kolunu kaybeden Ünye Fen Lisesi robotik takımının gözbebeği Arda Mehmet Er, 11 saatlik nefes kesen operasyonla hayata tutundu. Mikrocerrahi mucizesiyle kolu yerine dikilen genç yetenek, narkozdan uyanır uyanmaz kendi acısını unutup arkadaşlarını sordu. Tek hayali ASELSAN'da mühendis olup vatana hizmet etmek olan Arda'nın azmi doktorları bile hayran bırakırken, babasının gözyaşları içinde anlattığı o anlar tüm Türkiye'yi duygulandırdı.

Akşam Gazetesi6 Nisan 2026 Pazartesi 09:51
ASELSAN hayaliyle hayata tutundu! Kolu kopan gencin azmi hayran bıraktı
ABONE OL

İstanbul'daki robotik yarışmasından dönerken geçirdikleri feci kazada kolu kopan Ünye Fen Lisesi öğrencisi Arda Mehmet Er, 11 saatlik dev operasyonla hayata yeniden "merhaba" dedi. Azmiyle doktorları bile şaşırtan genç yeteneğin, narkozdan uyanır uyanmaz sorduğu soru ise tüm Türkiye'yi ağlattı.

11 SAATLİK NEFES KESEN MÜCADELE

Samsun'da meydana gelen ve tüm Türkiye'yi yasa boğan midibüs kazasında, robotik takımının gözbebeği Arda Mehmet Er'in sağ kolu kopmuştu. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde mikrocerrahi uzmanlarının gerçekleştirdiği 11 saatlik kritik ameliyatın ardından Arda'nın kolu başarıyla yerine dikildi. İlk kritik süreci atlatan Arda, yaşama tutunma azmiyle mucizeye bir adım daha yaklaştı.

"ARKADAŞLARIM İYİ Mİ?"

Gözlerini açtığında kendi acısını unutan Arda'nın ilk sözü, "Arkadaşlarım nasıl, onlar iyi mi?" oldu. Fedakarlığı ve takım ruhuyla herkesi gururlandıran genç mucidin babası İsmail Er, oğlunun bu sözleri karşısında gözyaşlarını tutamadı. Baba Er, "Oğlum bir kabustan uyandı, şimdi en büyük duamız vücudunun dikilen kolu kabul etmesi" diyerek yaşadıkları süreci anlattı.

HEDEFİ MİLLİ GURUR ASELSAN

Robotik alanındaki üstün yeteneğiyle tanınan Arda'nın en büyük motivasyonu ise geleceğe dair kurduğu büyük hayaller. Savunma sanayiine olan tutkusuyla bilinen genç yeteneğin tek bir hedefi var: Mühendis olup ASELSAN çatısı altında ülkesine hizmet etmek. Türkiye, şimdi dualarla Arda'nın tamamen sağlığına kavuşup hayallerindeki o koltuğa oturacağı günü bekliyor.

ÖNERİLEN VİDEO

5.2'lik depremde canlarını hiçe saydılar! Öğretmenlerden takdir toplayan hareket

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.