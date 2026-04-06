İstanbul'daki robotik yarışmasından dönerken geçirdikleri feci kazada kolu kopan Ünye Fen Lisesi öğrencisi Arda Mehmet Er, 11 saatlik dev operasyonla hayata yeniden "merhaba" dedi. Azmiyle doktorları bile şaşırtan genç yeteneğin, narkozdan uyanır uyanmaz sorduğu soru ise tüm Türkiye'yi ağlattı.

11 SAATLİK NEFES KESEN MÜCADELE

Samsun'da meydana gelen ve tüm Türkiye'yi yasa boğan midibüs kazasında, robotik takımının gözbebeği Arda Mehmet Er'in sağ kolu kopmuştu. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde mikrocerrahi uzmanlarının gerçekleştirdiği 11 saatlik kritik ameliyatın ardından Arda'nın kolu başarıyla yerine dikildi. İlk kritik süreci atlatan Arda, yaşama tutunma azmiyle mucizeye bir adım daha yaklaştı.

"ARKADAŞLARIM İYİ Mİ?"

Gözlerini açtığında kendi acısını unutan Arda'nın ilk sözü, "Arkadaşlarım nasıl, onlar iyi mi?" oldu. Fedakarlığı ve takım ruhuyla herkesi gururlandıran genç mucidin babası İsmail Er, oğlunun bu sözleri karşısında gözyaşlarını tutamadı. Baba Er, "Oğlum bir kabustan uyandı, şimdi en büyük duamız vücudunun dikilen kolu kabul etmesi" diyerek yaşadıkları süreci anlattı.

HEDEFİ MİLLİ GURUR ASELSAN

Robotik alanındaki üstün yeteneğiyle tanınan Arda'nın en büyük motivasyonu ise geleceğe dair kurduğu büyük hayaller. Savunma sanayiine olan tutkusuyla bilinen genç yeteneğin tek bir hedefi var: Mühendis olup ASELSAN çatısı altında ülkesine hizmet etmek. Türkiye, şimdi dualarla Arda'nın tamamen sağlığına kavuşup hayallerindeki o koltuğa oturacağı günü bekliyor.