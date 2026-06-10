Türkiye-Bulgaristan hattında yoğun diplomasi! Gündemde ticaret, ulaşım ve Balkanlar var

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Fidan, yarın Bulgaristan'da resmi temaslarda bulunacak.

Fidan, ziyaret kapsamında yapacağı görüşmelerde, Bulgaristan ile enerji, ulaştırma, bağlantısallık ve savunma sanayisi başta olmak üzere, stratejik alanlarda işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik müşterek adımları ve yeni işbirliği imkanlarını kapsamlı şekilde ele alacak.

Komşu ve müttefik ülkeler olan Türkiye ile Bulgaristan'ın, bölgesel sahiplenme anlayışıyla, Balkanlar'da istikrar ve refahın güçlendirilmesi için yakın eş güdüm içinde hareket etmesinin önemine işaret edecek Fidan, Bulgaristan'ın Türkiye açısından Avrupa'ya kara yolu taşımacılığında kilit rol oynadığını belirterek Türkiye'den Bulgaristan'a mal ve yolcu geçişlerinin sorunsuz şekilde gerçekleşmesi yönündeki beklentileri aktaracak.

Hakan Fidan, Türkiye'nin, Avrupa Birliği (AB) üyeliği stratejik hedefi dahil, AB'yle ilişkilerine yönelik öncelik ve beklentilerini dile getirerek bu çerçevede Bulgaristan'ın da desteğine önem verildiğini ifade edecek.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Avrupa güvenliği ve Karadeniz havzasındaki istikrar üzerinde ciddi sonuçlar doğurmaya devam ettiğini belirtecek Fidan, Türkiye'nin savaşın adil ve kalıcı bir çözüm temelinde sona erdirilmesine yönelik diplomatik çabaları desteklediğini yineleyecek.

Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye, Bulgaristan ve Romanya arasında tesis edilen Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu'nun (MCM Black Sea) Karadeniz'de seyrüsefer emniyeti bakımından önemli işlev gördüğünü vurgulayacak.

Bakan Fidan, İran ile ABD arasında yürütülen görüşmelerin kesintiye uğramadan sürdürülmesinin kritik önemde olduğunu, Türkiye'nin savaşın diplomasi ve diyalog yoluyla bir an önce sonlandırılmasını teminen katkı sunmayı sürdürdüğünü kaydedecek.

İsrail'in başta Gazze ve Lübnan'da olmak üzere, Orta Doğu'da kalıcı çatışma ve istikrarsızlık ortamı yaratmayı hedeflediğine dikkati çekecek Fidan, İsrail'in, İran ile ABD arasında süren görüşmeleri sabote etmeye yönelik girişimleri karşısında uluslararası toplumun müteyakkız olması gerektiğinin altını çizecek.

Hakan Fidan, Gazze'de insani durumun kritik düzeyde seyrettiğini, ateşkes ihlallerinin ve sivil kayıpların sürdüğünü, insani yardımların ulaştırılmasının acil öncelik olmaya devam ettiğini ifade edecek.

Bugün Bulgaristan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katılan Fidan, Sofya'da bulunuyor.

Bakan Fidan, son olarak 29-30 Ocak 2024'te Bulgaristan'a resmi ziyarette bulunmuştu.

- İKİLİ İLİŞKİLER

Türkiye ile Bulgaristan arasındaki işbirliği, iyi komşuluk ilişkileri ve müttefiklik temelinde gelişiyor.

Bulgaristan'ın en büyük ticaret ortakları arasında yer alan Türkiye'nin, bu ülkeyle arasındaki toplam ticaret hacmi 2025'te 8,4 milyar avroyu aşmıştı.

Bir milyondan fazla soydaşın yaşadığı Bulgaristan, Balkanlar'da en fazla soydaşa ev sahipliği yapan ülke durumunda bulunuyor.

İki ülke, Karadeniz'in güvenliği dahil güncel bölgesel ve küresel meseleler bağlamında da yakın eş güdüm ve işbirliğini sürdürüyor.

Türkiye ve Bulgaristan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) ile Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) başta olmak üzere, çok taraflı platformlar çerçevesinde, bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesine katkı sağlıyor.