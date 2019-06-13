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Türkiye, Burkina Faso'daki terör saldırısını kınadı

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Burkina Faso'nun Arbinda şehri yakınlarında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı terör saldırısını kınadı.

  • DHA
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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Burkina Faso´nun kuzeyindeki Arbinda şehri yakınlarında meydana gelen terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.
 
Açıklamada, "Bu menfur saldırıyı kınıyor, kardeş Burkina Faso Halkına ve Hükümeti´ne taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlere Allah´tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

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