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Türkiye çağrısını yineledi: Hiçbir koşulda meşru görülemez

Dışişleri Bakanlığı, Sudan'ın Faşir kenti yakınlarındaki Zamzam Mülteci Kampı'na gerçekleştirilen saldırıları kınayarak Sudan'ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine desteğini bildirdi.

AA14 Nisan 2025 Pazartesi 15:48 - Güncelleme:
Türkiye çağrısını yineledi: Hiçbir koşulda meşru görülemez
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Dışişleri Bakanlığı, Sudan'ın Faşir kenti yakınlarındaki Zamzam Mülteci Kampı'na gerçekleştirilen saldırıları kınayarak Sudan'ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine desteğini bildirdi.

Bakanlıktan, Sudan'ın Faşir kenti yakınlarında bulunan Zamzam Mülteci Kampı'na gerçekleştirilen ve insani yardım kuruluşu çalışanları ile çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine neden olan saldırılar hakkında yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, saldırılar kınanarak, "Sivillerin hedef alınması hiçbir koşulda meşru görülemez. El Faşir'e yönelik kuşatmanın ve Sudan halkının yaşadığı acıların bir an evvel son bulmasına yönelik çağrımızı yineliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca Türkiye'nin Sudan'ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine güçlü desteği teyit edildi.

Sudan Ordusu, Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) ülkenin batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'de yerinden edilmiş kişiler için kurulan kampa düzenlediği saldırıda 74 kişinin öldüğünü bildirmişti.

  • saldırı kınama
  • Sudan egemenlik
  • Zamzam Mülteci Kampı

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