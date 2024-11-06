Cezayir'in Ankara Büyükelçiliği tarafından Milli Gün vesilesiyle Ankara'da bir otelde düzenlenen resepsiyona Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Cezayir'in Ankara Büyükelçisi Amar Belani, Ankara'daki yabancı misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

2020-2023 yılları arasında Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi olarak görev yapan Bakan Göktaş, resepsiyona çocuklarıyla katıldı.

Burada bir konuşma yapan Göktaş, Cezayir'in bağımsızlık mücadelesinin tüm dünya tarafından saygıyla karşılanan bir direniş örneği olduğunu vurgulayarak, Cezayir Cumhuriyeti'nin 70. bağımsızlık yıl dönümünü kutladı. Göktaş, Cezayir'in bağımsızlık mücadelesinin ilham verici bir miras bıraktığını dile getirdi.

Göktaş, Türkiye ile Cezayir arasındaki güçlü işbirliklerine değinerek, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 2020-2023 yılları arasında Türkiye'nin Cezayir Büyükelçiliği vazifesini yürütmüş olmak, benim için her daim büyük bir gurur kaynağı olmuştur. Hayatımda önemli bir yeri olan bu görevde iki ülke arasındaki köklü bağları korumaya ve güçlendirmeye odaklanmak büyük bir onurdur. İki ülke arasındaki bağların ne kadar köklü ve güçlü olduğuna birçok vesileyle şahit olduğum bu süreçte ilişkilerimiz, ticaretten eğitime, kültürden savunma sanayiye kadar çok geniş bir yelpazede kurduğumuz işbirlikleriyle daha da güçlü hale geldi."

"CEZAYİR'İN BAŞARILARINI HER DAİM DESTEKLİYORUZ"

Göktaş, ekonomik kalkınma ve siyasi güç alanında Türkiye ve Cezayir'in her zaman birbirinin müttefiki ve destekleyicisi olduğunu aktardı.

Türkiye'nin, Cezayir'in siyasi, ekonomik ve sosyal alanlarda elde ettiği kazanımları ilgiyle takip ettiğini ve başarılarını desteklediğini dile getiren Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, 21 Kasım 2023 tarihinde Cezayir'e gerçekleştirdiği ziyaretle ülkelerimiz arasındaki ilişkilere yeni bir boyut kazandırdı ve bu ziyaret vesilesiyle imzalanan Ortak Bildiri ile ilişkilerimiz stratejik seviyeye taşındı." diye konuştu.

Göktaş, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, önümüzdeki dönemde düzenlenecek Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi ilk toplantısında bu ortaklığı daha da güçlendireceğiz. Bölgesel barış, istikrar ve refaha katkı sunmak için Türkiye ve Cezayir olarak işbirliğimizi genişletme azmimizi sürdüreceğiz. Cezayir'deki Türk yatırımların şimdiden 6 milyar dolara ulaştığını özellikle vurgulamak isterim. Ülkemizden tek seferde yurt dışına yapılan en yüksek doğrudan yatırım da Cezayir'dedir.

İnşaat, maden, enerji, tarım ve daha birçok alanda yürütülen karşılıklı projeler, Türkiye ve Cezayir'in birlikte başardıklarının somut bir göstergesidir. Ayrıca iki ülke arasında, sosyal hizmetler alanında imzalanan mutabakat zaptıyla kadınlara, çocuklara, ailelere, engellilere ve yaşlılara yönelik ortak projeler geliştirmeye devam ediyoruz."

"KARŞILIKLI DESTEK VE DAYANIŞMA İÇİNDE HAREKET EDİYORUZ"

Türkiye ve Cezayir arasında gerçekleştirilen verimli görüşmeleri anımsatan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadesiyle "Akdeniz tüm ülkeleriyle ve halklarıyla büyük ailemizin çatısıdır, yuvasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Göktaş, "Filistin davası başta olmak üzere, ortak davalarımızda karşılıklı destek ve dayanışma içinde hareket ediyoruz. Birleşmiş Milletler ve İslam İşbirliği Teşkilatı gibi uluslararası organizasyonlarda ortak sorunlara çözüm bulmak için güçlü bir irade sergiliyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail'in her gün Gazze'de binlerce insanı katlettiğini belirten Göktaş, "Bu acımasız tablo karşısında Filistin halkının yanında dimdik duran, adalet ve insan haklarını savunan Cezayir'in bağımsızlık yıl dönümünün, Gazze'de hayatını kaybeden kadınların ve çocukların da sesi olmasını diliyorum." dedi.

Büyükelçi Belani de bu anlamlı günde 1 Kasım 1954'te başlayan Kurtuluş Devrimi'nin 70. yıl dönümünü kutladıklarını belirterek, bu günün Cezayir halkının özgürlük ve bağımsızlık yolunu açmak için yaptığı büyük fedakarlıkları büyük bir gururla hatırlamanın vesilesi olduğunu dile getirdi.

Belani, bu büyük günün kutlanmasının, sömürgeciliğin yükünü taşıyan dünya halkları için bir örnek ve rehber olan ve olmaya devam eden devrimlerinin, özgürlük ve barış sevdalısı kardeş ve dost ülkelerin verdiği desteği de hatırlayıp takdir etmelerini sağladığını söyledi.

İsrail "işgal ordusunun", uluslararası hukuk ilkelerinin açık bir ihlali anlamına gelen saldırılarına devam ettiğine işaret eden Belani, İsrail'in saldırısının ardından İran ile dayanışma içinde olduklarını ifade etti.

Belani, Batı Şeria ve Lübnan'a sıçrayan çok yönlü tırmanış karşısında Filistin halkının 1 yılı aşkın süredir devam eden soykırım karşısında gösterdiği muazzam fedakarlıkları takdir ettiklerini ve Cezayir'in Filistin'e desteğini dile getirdi.

"FİLİSTİN VE LÜBNAN HALKI 'ÖZGÜRLÜK, BARIŞ VE GÜVENLİĞİN' TADINI ÇIKARMAYI HAK EDİYOR"

"Filistin ve Lübnan halkı 'özgürlük, barış ve güvenliğin' tadını çıkarmayı hak ediyor." diyen Belani, öyle devam etti:

"Bu halkların, her gün tanık olduğumuz dehşet karşısındaki metaneti 'uluslararası toplumun ezilen halklara karşı görev ve sorumluluğu' kavramı üzerinde düşünmemize neden olmaktadır."

Belani, Cezayir'in terörün her türlüsünü en güçlü şekilde kınadığını vurgulayarak, Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısı nedeniyle hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini sundu ve Türk hükümeti ve halkıyla dayanışma içinde olduklarını ifade etti.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebun'un liderliğinde son dönemde kalkınma yolunda büyük adımlar attıklarına işaret eden Belani, Tebun'un tekrar cumhurbaşkanı seçilmesiyle de ülkenin başta yapay zeka ve dijitalleşme olmak üzere tüm sektörlerde gelişmesi ve kalkınma sürecinin hızlanması için çalıştıklarını anlattı.

TÜRKİYE-CEZAYİR TİCARET HACMİ HEDEFİ 10 MİLYAR DOLAR

Türkiye ile Cezayir arasındaki yakın ve ortak işbirliğine ve köklü tarihe dikkati çeken Belani, 2023'te 5,3 milyar doları aşan ikili ticaret hacminin sağlandığını ve hedefin 10 milyar dolar olduğunu söyledi.

Belani, Cezayir'deki Türk yatırımların 6 milyar dolara ulaştığını ve Türkiye'nin doğrudan yatırımla ülkesindeki en büyük yabancı yatırımcı olduğunu vurgulayarak, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 1500'den fazla Türk şirketinin olduğunu belirtti.

Ortak geçmişin karşılıklı anlayışını derinleştirmek amacıyla yakında İstanbul'da bir Cezayir Kültür Merkezi'nin açılacağını duyuran Belani, "Cezayir-Türkiye ilişkileri, ortak bir tarih ve karşılıklı menfaatlere dayalı ülkeler arasında güçlü ve kalıcı bağların nasıl inşa edildiğinin başarılı bir örneğidir. Bu iki ülke, çeşitli alanlarda işbirliğini güçlendirerek, halklarının ve bölgenin yararına olacak şekilde ilerlemeye ve gelişmeye devam edebilir." dedi.