Türkiye-Çin dostluğu! 10 bin fidan toprağa ekildi

Arnavutköy Orman Sahası'ndaki fidan dikme etkinliği, Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu, Yeşil Türkiye Ormancılar Derneği, Çin İş Adamları Ticari İşbirliği Derneği, Çin Hubei Bölgesi İş Adamları Derneği, JS Machine ve Kontrolmatik Teknoloji ve Mühendislik AŞ tarafından düzenlendi.

2050 net sıfır karbon hedeflerine bağlılık ve çevresel diplomasiye dayanan uzun vadeli dostluğun simgesi olarak nitelendirilen programda konuşan Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong, her iki ülkenin de yeşil kalkınmaya büyük önem verdiğini söyledi.

Gerçekleştirdikleri fidan dikme etkinliğinin kendileri için büyük önem taşıdığını belirten Wei, "Ülkelerimiz arasındaki pratik işbirliğinin yeşil kalkınma ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında birçok projeyi kapsadığını görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Çin ve Türkiye arasında yalnızca diplomatik ilişkilerde değil, yeşil kalkınma alanında da daha üst düzey bir işbirliğini dört gözle bekliyorum. Bunun hem ülkelerimize hem de dünyaya fayda sağlayacağına inanıyorum." dedi.

Fidan dikim alanı için seçilen bölgenin önemine işaret eden Wei, "Bugün ağaç dikimi yaptığımız yer havalimanına çok yakın, bu da oldukça önemli çünkü havacılık sektörü çok fazla fosil yakıt tüketiyor. Bu nedenle bu konuda bir şeyler yapabiliyor olmamız çok güzel." değerlendirmesinde bulundu.

Yeşil Türkiye Ormancılar Derneği Başkan Vekili Mustafa Çiftçi ise Türkiye'nin sürdürülebilirlik hedeflerini yerine getirebilmesi adına kamu yararına yapılan faaliyetlerin önemli olduğunu dile getirdi.

Çiftçi, "Biz Yeşil Türkiye olarak tüm şirketlerin her yıl fidan dikim etkinliklerinde bulunması ve karbon salımı konusunda Yeşil Mutabakat bağlamında 2050 hedeflerine ulaşmak için çalışmalar yürütmesini önemsiyoruz. Orman Bölge Müdürlüğümüze çok teşekkür etmek istiyorum. Bize sağladığı bu alan aynı zamanda havalimanına çok yakın. Dolayısıyla uçakların yaydığı emisyonları burada fidanları toprakla buluşturarak nötrleştirme çabası içerisindeyiz." diye konuştu.

Arnavutköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Kemal Aygenli de bölgede böyle bir ağaçlandırma faaliyeti yapılmasından dolayı mutlu olduklarını ifade ederken, Çin Hubei Bölgesi İş Adamları Derneği Başkanı Ganimet Khasia ise Türkiye ile Çin arasındaki ilişkilerin her zaman dostlukla, sevgiyle ve bu tür çevreci faaliyetlerle anılması temennisinde bulundu.

Program, katılımcıların fidan dikimi konusunda bilgilendirilmesi ve fidanların toprakla buluşturulmasının ardından sona erdi.