Güncel

Türkiye-Çin enerji ortaklığı kapıda! Bakan Bayraktar Çinli yetkililer ile görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik ettiği Çin ziyaretinde Çin Ulusal Enerji İdaresi Başkanı Wang Hongzhi, Çin'in enerji yönetimi ve bu alanda öne çıkan firmalarıyla önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Bayraktar somut projelerin ele alındığı temasları ile ilgili, 'Özellikle nükleer ve yenilenebilir enerji konusunda önemli işbirliği fırsatlarımız olduğunu düşünüyoruz.' ifadesini kullandı.

AA2 Eylül 2025 Salı 17:24 - Güncelleme:
Türkiye-Çin enerji ortaklığı kapıda! Bakan Bayraktar Çinli yetkililer ile görüştü
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'nün 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi kapsamında gerçekleştirdiği Çin ziyaretine eşlik etti.

Bayraktar, üç gün süren ziyarette, Çin'in enerji yönetimi ve bu alanda öne çıkan firmalarıyla önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Bayraktar, Türkiye'nin "enerjide merkez ülke" olma hedefi doğrultusunda yürütülen diplomasi trafiğinin hız kesmeden devam ettiğini, Çin'de de yoğun enerji diplomasisi yürüttüklerini aktardı.

ÇİN İLE SOMUT PROJELERİ ELE ALINDI

Bayraktar, temaslar kapsamında 6 ayrı enerji firmasının yöneticileriyle bir araya geldi.

Pekin'de Çin'in önemli enerji şirketlerinden Energy China, Wison, Honghua ve Dongfang'ın üst düzey yöneticileriyle de ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştiren Bayraktar, Energy China ve Dongfang ile Türkiye'de yenilenebilir enerji üretimi ve teknolojilerine ilişkin büyük ölçekli yatırım fırsatlarını değerlendirdiklerini belirtti.

Bayraktar, "Halihazırda ikinci yüzer üretim platformunun üretimini gerçekleştiren Wison ile mevcut çalışmaları ve yeni işbirliği imkanlarını ele aldık. Honghua ile de petrol üretim ekipmanları ve servis hizmetleri konusunda ortak çalışma alanlarını görüştük." bilgisini verdi.

Shanghai Elektrik, Dongfang ve State Grid yöneticileri ile Tianjin'de görüştüklerini aktaran Bayraktar, "Ülkemizde özellikle yenilenebilir enerji alanında hem elektrik üretimi ve iletimi hem de ekipman üretimi konularında büyük ölçekli yatırım yapmalarına yönelik fırsatları ele aldık." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca, Bakan Bayraktar, Çin Ulusal Enerji İdaresi Başkanı Wang Hongzhi ile görüşme gerçekleştirdi. Bayraktar, NSosyal hesabından da Hongzhi ile görüşmesine ilişkin şu paylaşımı yaptı:

"Geçtiğimiz yıl iki ülke arasında imzaladığımız 'Enerji Dönüşümü Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı' kapsamında hayata geçirmek istediğimiz somut projeleri ele aldık. Özellikle nükleer ve yenilenebilir enerji konusunda önemli işbirliği fırsatlarımız olduğunu düşünüyoruz. Bunları hayata geçirmek için de hükümetler arası anlaşmaların önemli olduğuna inanıyoruz."

  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar
  • enerji
  • nükleer enerji
  • türkiye çin

