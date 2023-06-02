28 Mayıs ikinci tur cumhurbaşkanı seçimi sonucu Başkan Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52.18 oy oranıyla yeniden cumhurbaşkanı oldu. Cumhurbaşkanı olmasının ardından Türkiye'nin dört bir yanında kutlamalar da yapıldı. Sosyal medyada ise destekçileri kutlama mesajları yayınlarken, 8'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenlerden bazıları ise tepki mesajları paylaştı.

TWITTER'DA 'TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI' POLEMİĞİ

Sabah'ta yer alan habere göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi Twitter hesabında ise seçimi kazanması ardından "Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı - President of Türkiye and AK Party Chairman" ifadesi yeniden yazıldı. Başkan Erdoğan'ın Twitter hesabındaki unvanına "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı" yazılması gerektiğini, "Cumhuriyet" kelimesinin bilinçli eklenmediğini ileri süren Kılıçdaroğlu taraftarları sosyal medyadan bu konuda paylaşımlar yapmaya başladı.

'TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI' İFADESİ GEÇMİŞTE DE KULLANILMIŞ

Gerçek ise kısa sürede ortaya çıktı. Başkan Erdoğan'ı destekleyenler 'Türkiye Cumhurbaşkanı' ifadesinin geçmiş dönem cumhurbaşkanları tarafından da kullanıldığını ifade edip 'Türkiye Cumhurbaşkanı' yazan davetiyelerinin görsellerini paylaşmaya başladı. İşte 'Türkiye Cumhurbaşkanı' yazan geçmiş dönemdeki cumhurbaşkanlarının davetiyelerinden örnekler...

1: Türkiye'nin 5. Cumhurbaşkanı Ahmet Cevdet Sunay'ın 6 Eylül 1969 tarihli davetiyyesinde 'Türkiye Cumhurbaşkanı' ifadesinin yer aldığı görülüyor.

2: Türkiye'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, 'Türkiye Cumhurbaşkanı' ifadesini kullanarak 9 Ocak 1992 yılında davetiye bastırıp yeni yıl için konuklarını davet etti.

3: Türkiye'nin 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, 'Türkiye Cumhurbaşkanı' ifadesinin yer aldığı davetiyeyi 30 Ekim 1997 tarihinde bastırarak cumhuriyetin 74. yıl dönümü için konuklarını davet etti.

4: Türkiye'nin 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 29 Ekim 2001 tarihinde 'Türkiye Cumhurbaşkanı' ifadesinin yer aldığı davetiyeyle cumhuriyetin 78. yılı dolayısıyla konuklarını Çankaya Köşkü'ne davet etti.

5: Türkiye'nin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 30 Ağustos 2013 tarihinde 'Türkiye Cumhurbaşkanı' ifadesini kullanarak davetiye bastırıp Zafer Bayramı resepsiyonuna konuklarını davet etti.