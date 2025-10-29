Türkiye Cumhuriyeti 102. yaşında... Başkan Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de

Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıl dönümü tüm yurtta törenlerle kutlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in ilanının 102. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan devlet protokolüyle birlikte Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.

Daha sonra Anıtkabir Özel Defteri'nin imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhuriyetimizin 102. yıldönümüne kavuşmanın gururunu yaşadığımız bu önemli günde Zat-ı ailenizi silah arkadaşlarınızı ve Aziz şehitlerimizi bir kez daha şükranla yâd ediyorum. Sınırlarımız için de ve ötesinde yaşayan tüm vatandaşlarımızın dost ve kardeşlerimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı canı gönülden tebrik ediyorum. 102 sene evvel şehitler vererek kurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'ni, muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkarmak amacıyla kararlılık içinde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 13'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul edecek.