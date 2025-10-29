İSTANBUL 19°C / 8°C
Güncel

Türkiye Cumhuriyeti 102. yaşında... Başkan Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in ilanının 102. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir Özel Defteri'nin imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, '102 sene evvel şehitler vererek kurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'ni, muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkarmak amacıyla kararlılık içinde çalışıyoruz.' ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ29 Ekim 2025 Çarşamba 11:02 - Güncelleme:
Türkiye Cumhuriyeti 102. yaşında... Başkan Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de
Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıl dönümü tüm yurtta törenlerle kutlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in ilanının 102. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan devlet protokolüyle birlikte Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.

Daha sonra Anıtkabir Özel Defteri'nin imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhuriyetimizin 102. yıldönümüne kavuşmanın gururunu yaşadığımız bu önemli günde Zat-ı ailenizi silah arkadaşlarınızı ve Aziz şehitlerimizi bir kez daha şükranla yâd ediyorum. Sınırlarımız için de ve ötesinde yaşayan tüm vatandaşlarımızın dost ve kardeşlerimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı canı gönülden tebrik ediyorum. 102 sene evvel şehitler vererek kurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'ni, muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkarmak amacıyla kararlılık içinde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TEBRİKLERİ KABUL EDECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 13'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul edecek.

