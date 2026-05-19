Türkiye dahil 10 ülkeden ortak açıklama: İsrail uluslararası hukuku ihlal ediyor

Türkiye dahil 10 ülke, İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'na yönelik İsrail'in mükerrer saldırılarını en güçlü şekilde kınadı.

AA19 Mayıs 2026 Salı 00:07 - Güncelleme:
Türkiye, Bangladeş, Brezilya, Endonezya, İspanya, Kolombiya, Libya, Maldivler, Pakistan ve Ürdün Dışişleri Bakanları, Filistin halkının maruz kaldığı insani felakete uluslararası toplumun dikkatini çekmeyi amaçlayan barışçıl sivil bir insani girişim olan Küresel Sumud Filosu'na yönelik İsrail'in mükerrer saldırılarını en güçlü şekilde kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, Bangladeş, Brezilya, Endonezya, İspanya, Kolombiya, Libya, Maldivler, Pakistan ve Ürdün Dışişleri Bakanlarının ortak açıklamasını yayımladı.

Bakanların uluslararası sularda önceki filolara yönelik İsrail müdahalelerini derin endişeyle hatırladığı ve sivil gemiler ile insani yardım aktivistlerini hedef alan düşmanca eylemlerin sürdürülmesini kınadığı aktarılan açıklamada "Gemilere yönelik saldırılar ve aktivistlerin keyfi şekilde alıkonulması da dahil olmak üzere söz konusu saldırılar, uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukukun açık ihlalini teşkil etmektedir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Bakanların filoda yer alan sivillerin emniyet ve güvenliğine ilişkin ciddi endişelerini ifade ettiği, alıkonulan tüm aktivistlerin derhal serbest bırakılması ile haklarına ve onurlarına tam anlamıyla saygı gösterilmesi çağrısında bulunduğu kaydedildi.

Bakanların, barışçıl insani girişimlere yönelik mükerrer saldırıların, uluslararası hukuk ile seyrüsefer serbestisine yönelik süregelen kayıtsızlığın yansıması olduğunu vurguladığı açıklamada, uluslararası topluma hukuki ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirme, sivillerin ve insani misyonların korunmasını sağlama ve cezasızlığın sona erdirilmesi ile söz konusu ihlaller bakımından hesap verebilirliğin temini amacıyla somut adımlar atma çağrısı yapıldı.

Açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti, Bangladeş Halk Cumhuriyeti, Brezilya Federal Cumhuriyeti, Endonezya Cumhuriyeti, İspanya Krallığı, Kolombiya Cumhuriyeti, Libya Devleti, Maldivler Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti ve Ürdün Haşimi Krallığı Dışişleri Bakanları, Filistin halkının maruz kaldığı insani felakete uluslararası toplumun dikkatini çekmeyi amaçlayan barışçıl sivil bir insani girişim olan Küresel Sumud Filosu'na yönelik İsrail'in mükerrer saldırılarını en güçlü şekilde kınamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

