Türkiye, Bangladeş, Brezilya, Kolombiya, Ürdün, Libya, Malezya, Maldivler, Pakistan, Güney Afrika Cumhuriyeti ve İspanya dışişleri bakanları ortak bir bildiri yayımladı.

"BARIŞÇIL VE SİVİL BİR GİRİŞİM" VURGUSU

Açıklamada, Küresel Sumud Filosu'nun yalnızca Gazze'deki insani krize dikkat çekmeyi amaçlayan barışçıl bir girişim olduğu belirtilerek, saldırının hiçbir gerekçeyle meşrulaştırılamayacağı ifade edildi.

"ULUSLARARASI HUKUK İHLAL EDİLDİ"

Bakanlar, filoya yönelik müdahalenin ve aktivistlerin uluslararası sularda gözaltına alınmasının hem uluslararası hukuk hem de insancıl hukuk açısından açık ihlal teşkil ettiğini vurguladı.

AKTİVİSTLERİN SERBEST BIRAKILMASI ÇAĞRISI

Ortak açıklamada, gözaltına alınan sivil aktivistlerin derhal serbest bırakılması gerektiği belirtilerek, İsrail makamlarına çağrıda bulunuldu.

"CİDDİ SONUÇLAR DOĞURUR" UYARISI

Bakanlar, yaşanan olayların yalnızca hukuki değil, insani açıdan da ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti ve uluslararası toplumun daha güçlü bir tutum sergilemesi gerektiğini ifade etti.