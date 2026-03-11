İSTANBUL 14°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Mart 2026 Çarşamba / 23 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,1006
  • EURO
    51,2708
  • ALTIN
    7356.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türkiye dahil 27 ülkeden ortak bildiri: Nükleer enerji için harekete geçme çağrısı
Güncel

Türkiye dahil 27 ülkeden ortak bildiri: Nükleer enerji için harekete geçme çağrısı

Fransa'da düzenlenen zirve kapsamında Türkiye'nin de aralarında olduğu 27 ülke, nükleer enerjinin finansmanına ilişkin ortak bildiri yayımladı.

AA11 Mart 2026 Çarşamba 00:46 - Güncelleme:
Türkiye dahil 27 ülkeden ortak bildiri: Nükleer enerji için harekete geçme çağrısı
ABONE OL

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Nükleer Enerji Zirvesi kapsamında, Türkiye, Ermenistan, Arjantin, Belçika, Bulgaristan, Kanada, Estonya, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Japonya, Ürdün, Kazakistan, Fas, Moğolistan, Pakistan, Hollanda, Polonya, Çekya, Romanya, Ruanda, Slovakya, Slovenya, Ukrayna ve Vietnam, "nükleer enerjinin finansmanına ilişkin bildiri" yayımladı.

"Güvenilir, uygun ve düşük emisyonlu enerjiye yönelik artan talebin farkında olunduğu" kaydedilen bildiride, "Nükleer enerji sorumlu bir şekilde kullanıldığında, ulusal önceliklerle uyum içinde enerji güvenliğine ve ekonomik kalkınma çabalarına katkı sağlayabileceğini kabul ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bildiride, nükleer enerji projeleri için "yeterli, öngörülebilir ve çeşitlendirilmiş" finansmanın harekete geçirilmesi gerektiği belirtildi.

Bu finansmanın, kamu kuruluşları, uluslararası finans kuruluşları, ihracat kredisi kuruluşları, özel yatırımcılar ve yenilikçi finansal araçlar dahil edilerek sağlanabileceği vurgulanan bildiride, uluslararası finans kuruluşlarının nükleer enerji alanında kapasiteyi güçlendirme girişimlerinin memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.

Bildiride, nükleer elektrik üretiminin ve nükleer endüstrinin genişletilmesi, enerji çeşitliliğinin hızlandırılması ve enerji güvenliğinin sağlanmasına yönelik uzun vadeli hedeflerin desteklendiği vurgulandı.

4 ÜLKE DAHA KÜRESEL NÜKLEER ENERJİ KAPASİTESİNİN ARTIRILMASINA İLİŞKİN BİLDİRİYİ ONAYLADI

Öte yandan Fransa Dışişleri Bakanlığı, zirve kapsamında 4 ülkenin daha küresel nükleer enerji kapasitesinin 2050 yılına kadar 3 katına çıkarılmasının hedeflendiği 2023'te yapılan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında kabul edilen ortak bildiriyi onayladığını bildirdi.

Paris'teki zirve kapsamında bildiriye yeni katılan ülkelerin Brezilya, Güney Afrika, Belçika ve Çin olduğu açıklandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Bağcılar'da trafik terörü: Cam kıran maganda cezasını buldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.