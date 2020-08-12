Türkiye dediğini yaptı! Yunan'ın planları suya düştü

12 Ağustos 2020 Çarşamba 10:34 - Güncelleme: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 10:47

Türkiye geri adım atmadı Akdeniz'de dediğini yaptı. Oruç Reis, sismik arama yapacağı Kıbrıs'ın günebatı açığına ulaştı. Oruç Reis'e engel olamayan Yunanistan, Türkiye'ye en yakın kara parçası olan Meis Adası önüne bir firkateyn gönderdi. Oruç Reis gemisi, Doğu Akdeniz'deki çalışmalarını dün de sürdürürken, Yunan Genelkurmayı'nın çekmecesindeki 'engelleme' senaryoları suya düştü. Yunan kurmayların hazırladıkları ve daha önce medyaya da sızan senaryolar şunlardı:

- Türk sismik araştırma gemisinin ilerlemesini önlemek amacıyla Yunan savaş gemilerinin adeta “yüzer duvar” oluşturmaları.

- Oruç Reis’in, deniz tabanına uzatması halinde, kablolarının kesilmesi ya da bir şekilde bunlara zarar verilmesi.

- Askeri olmayan bir gemi veya teknenin ‘tesadüfen’ Oruç Reis ile çarpışması. Yani bir ‘kaza’ olması.

Hürriyet'in haberine göre, Ancak Oruç Reis’in hem Yunan kurmayların beklediğinden saatler önce çalışma yapacağı bölgeye ulaşması, hem de refakatindeki Türk savaş gemilerinin kuş bile uçurtmamaları nedeniyle, bu senaryolar gerçekleşmedi.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros’tan son durum hakkında bilgi aldı.

Miçotakis ile görüşerek AB dışişleri bakanlarını olağanüstü toplantıya çağıran Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, “Egemenliğimizi ve egemenlik haklarımızı koruyacağız” dedi.

Dendias ABD’nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt ile de bir araya geldi. Yunan kaynaklar, Yunan savaş gemilerinin Oruç Reis ve refakatindeki gemileri 5 mil mesafeden izlediklerini, her 15 dakikada bir de telsizden “Yunan kıta sahanlığı içinde bulunuyorsunuz. Bölgeyi derhal terk edin” anonsu yaptıklarını belirtti.

Yunanlara verilen cevap her defasında, “Türk kıta sahanlığı içindeyiz” şeklinde oldu.

Bu arada Yunan medyası, Türk ve Yunan savaş uçakları arasında dün Ege Denizi üzerinde 3 kez “it dalaşı” yaşandığını aktardı.

Yunan hükümetinden bir yetkili “Proto Thema” haber sitesine yaptığı açıklamada, “Yunan tarafı askeri gerginliğin daha fazla tırmanmasına yol açabilecek bir adım atmak istemiyor. Deliymişiz gibi görünmek istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

TÜRK FIRKATEYNİ KAŞ AÇIKLARINDA

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı firkateyn, öğle saatlerinde Kalkan Körfezi açıklarına geçti. Kaş’a 3 kilometre uzaklıkta bulunan ve Yunanistan’ın Türkiye’ye en yakın kara parçası olan Meis Adası önündeki Yunan firkateyninin bekleyişinin ise sürdüğü görüldü.

Yine sabah saatlerinde Kaş ilçesi üzerinde devriye uçuşu yapan Ataktipi Türk askeri helikopterlerinin Doğu Akdeniz’de gerçek mermilerin kullanıldığı tatbikat bölgesine döndüğü öğrenildi.