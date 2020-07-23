23 Temmuz 2020 Perşembe 10:43 - Güncelleme: 23 Temmuz 2020 Perşembe 10:46

Türkiye'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'de yapacağı sondaj çalışmaları için "Navtex" (deniz duyurusu) ilanı ardından Yunanistan'da yalan haberler yayılmaya başlandı. Konuya dikkat çeken Alithia gazetesi, "Yunan tarafından, hiçbir şekilde panik yaratılmaması, sosyal medyada halkta endişe yaratacak yalan haberler yayılmaması gerektiği" vurgusu yaptı. Haberde, “Turizmin sıfırın altında seyrettiği yeni koronavirüs döneminde, savaş hazırlığında bir ülke görüntüsü yanlış mesaj verir” ifadelerine yer verdi.