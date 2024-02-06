Türkiye deprem şehitlerini anıyor: Asrın felaketinden asrın dayanışmasına...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli iki 500 atom bombası gücünde gerçekleşen 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Türkiye tek yürek oldu.

11 ili ve 14 milyon nüfusu doğrudan etkileyen ve 53 binden fazla vatandaşımızın şehit olduğu depremlerin 1. yılında pek çok şehrimizde anma törenleri gerçekleşiyor.

Vatandaşlarımız, deprem şehitleri anısına yürüyüşler yapıyor, dualar ediyor.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş ve 11 il 6 Şubat saat 04.17'de ve ardından saat 13.24'te merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerle sarsıldı. Depremlerde yaklaşık 50 bin insan hayatını kaybetti. Kahramanmaraş'ta ise hayatını kaybeden deprem şehitleri Kapıçam Mezarlğı'nda yakınları tarafından yad edildi.

Saatler 04.17'yi gösterdiğinde binlerce acılı aileler mezarlıklarda hazır bulundu. Kimi depremzede Kur'an okudu, kimisi ise mezarlıklara uzanarak ağıtlar yaktı.

HATAY

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 1. yıl dönümü dolayısıyla Hatay'da depremzedelerin katılımıyla "sessiz yürüyüş" yapıldı.

Hatay'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yaşamlarını yitiren vatandaşlar, "Sessiz Yürüyüş" ile anıldı. Hatay Valiliği koordinesinde düzenlenen anma etkinliği kapsamında Vali Ürgen Parkı'nda bir araya gelen kalabalık, Köprübaşı mevkiine yürüdü.

ADIYAMAN

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 1. yıl dönümü dolayısıyla Adıyaman'da depremzedelerin katılımıyla "sessiz yürüyüş" yapıldı.

Valilik önünde bir araya gelen vatandaşlar, kentin simgesi olan ve aradan geçen bir yıla rağmen 04.17'i gösteren saat kulesine kadar "Sesimi duyan var mı" "Memleketimi terk etmeyeceğim" yazılı pankartlarla yürüdü.

Bazı depremzedelerin yürüyüş sırasında gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Yürüyüşün ardından ise depremin yaşandığı saat 04.17'de kentteki tüm camilerden sela okundu.

GAZİANTEP

6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 134 kişiye mezar olan Gaziantep'teki Ayşe-Mehmet Polat sitesinde depremin yıl dönümü dolayısıyla 04.17'de ölenler için Kuran-ı Kerim okutuldu.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Naci Topçuoğlu Bulvarı Atatürk Mahallesi'nde bulunan 134 kişinin yaşamını yitirdiği ve 6 bloktan 4'ü yıkılan Ayşe-Mehmet Polat Sitesi merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde yıkıldı. 134 kişi enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Depremin yıl dönümünde yakınlarını enkaz altına kaybeden vatandaşlar enkaz başında Kuran-ı Kerim okutarak dua ettiler. Bina enkazının kaldırıldığı arsaya gelen vatandaşlar, kaybettikleri yakınlarını anmak için gecenin ilk saatlerinden itibaren nöbet tutmaya başladı. Depremzedeler, hafızalarında canlandırdıkları acı olaylar nedeniyle duygusal anlar yaşadı.

ADANA

Adana'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için 04.17'de anma programı yapıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 96 kişinin yaşamını yitirdiği Alpargün Apartmanı'nın da olduğu alanda anma etkinliği düzenlendi.

Depremde kaybettikleri yakınlarının fotoğraflarını taşıyan vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı.

Alanda toplananlara Seyhan Belediyesi ekiplerince su ve çorba ikramında bulunuldu.

ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da felaketin yıl dönümü dolayısıyla, 04.17'de 112 Acil Çağrı Merkezi binasında, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak başkanlığında değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşuyla başlayan toplantıda, AFAD tarafından depreme ilişkin hazırlanan "Asrın Felaketinde Asrın Dayanışması" isimli kısa filmi gösterildi.

Şıldak, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır dileyerek, bir daha böyle felaketlerin yaşanmamasını temenni etti.

KIRIKKALE

Kırıkkale Valiliği tarafından 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatlarını kaybeden vatandaşlar için anma programı düzenlendi. Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) ilk depremin yaşandığı saat 04.17'de düzenlenen programda, hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu. Programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın deprem ile ilgili yaptığı açıklamalarının da olduğu video izlendi.

Vali Mehmet Makas, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki büyük depremin 11 ili etkilediğini belirterek, 53 bin kişinin de hayatını kaybettiğini hatırlattı.

TOKAT

Tokat'ta 6 Şubat depreminde ölen vatandaşları anmak için saat 04.17'de program düzenlendi. AFAD İl Müdürlüğünde düzenlenen programa il protokolü tam kadro katıldı.

6 Şubat depreminde İçişleri Bakanlığı tarafından Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Adıyaman ili Gölbaşı ilçesine koordinatör vali olarak görevlendirildi. Tokat'tan Arama ve Kurtarmada; 42 ekip, 522 personel görev yapmış, 409 vatandaşımıza canlı, 560 vatandaşımızın cenazesine ulaşılmıştı. 13 Şubat 2023 tarihinde arama ve kurtarma sonlandırılmıştı. Hatay iline, 18 personel, 4 araç ile personel gönderilmiş, 193. ve 202. saatlerde vatandaşlarımız canlı olarak kurtarılmıştı. 193 personel, 19 araç ile acil sağlık hizmetleri yürütülmüş, tüm köyler taranmıştı.

NİĞDE

Niğde Valiliği Hüdavent Hatun Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda ise İl Müftüsü Osman Ayas, depremde hayatını kaybedenler için dua etti, depremle ilgili hazırlanan video izlendi.

Vali Cahit Çelik, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

OSMANİYE

Osmaniye'de 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için 04.17'de anma programı yapıldı.

Osmaniye Belediyesince düzenlenen program, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 132 kişinin yaşamını yitirdiği Metin Tamer Sitesi'nin olduğu alanda gerçekleştirildi.

Alanda toplanan vatandaşlara 04.17 belediye ekiplerince su ve çorba ikramında bulunuldu.

ZONGULDAK

Zonguldak Demokrasi Platformu öncülüğünde, 6 Şubat 2023'teki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin birinci yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Kent merkezindeki Madenci Anıtı önünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti üyeleri ile madenciler, depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu.

Baretleri ve işçi kıyafetleriyle anma programına katılan madenciler ile üyeler, anıta karanfil bıraktı.