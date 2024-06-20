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  • Türkiye Diyanet Vakfı 78 ülkede 34 milyon 737 bin 918 kurban eti dağıttı
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Türkiye Diyanet Vakfı 78 ülkede 34 milyon 737 bin 918 kurban eti dağıttı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), '2024 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu' kapsamında, Türkiye ve 78 ülkede 34 milyon 737 bin 918 ihtiyaç sahibine kurban eti dağıttı.

AA20 Haziran 2024 Perşembe 13:41 - Güncelleme:
Türkiye Diyanet Vakfı 78 ülkede 34 milyon 737 bin 918 kurban eti dağıttı
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TDV'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğinde, hayırseverlerin desteğiyle yaklaşık 31 yıldır süren vekaletle kurban kesim organizasyonu, bu sene "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" temasıyla düzenlendi.

Vekaletle kurban kesim programı kapsamında 747 bin 52 hisse kurban eti, 34 milyon 737 bin 918 kişiye ulaştırıldı.

- 1 MİLYON 50 BİN FİLİSTİNLİYE KURBAN ETİ ULAŞTIRILACAK

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen TDV Genel Müdürü İzani Turan, Kurban Bayramı'nda da Türkiye ve Filistin başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında emanetlerin gerçek sahiplerine titizlikle ulaştırıldığını vurguladı.

Gelen bağışlarla 1 milyon 50 bin Filistinliye kurban eti ulaştırılacağını belirten Turan, "Ekiplerimiz, kurbanlıkları Mısır ve Lübnan'da keserek hazır hale getirdi. Filistin'deki kardeşlerimize etleri ulaştırmaya başladık." bilgisini verdi.

Kurbanlık şartlarını taşıyan hayvanların, İslami usullere göre kurban edilmesine önem verdiklerinin altını çizen Turan, görevli ve gönüllülerin, vekalet verenlerin isimlerini okuyarak, yerel halkın da desteğiyle kesim yaptığını kaydetti.

Turan, kesilen kurbanlık hayvanların etlerinin paketlenerek Kurban Bayramı içerisinde dağıtıldığını, Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağından oluşan çeşitli hediyeleri de hayırseverlerin desteğiyle ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını belirtti.

Kurban Bayramı dolayısıyla yurt dışında bulunan görevli ve gönüllülerce, TDV tarafından inşa edilen su kuyusu ve vakıf çeşmelerinin açılışının da yapıldığını aktaran Turan, "1993'ten bugüne hayırseverlerimizin vekalet verdiği toplam 5 milyon 409 bin 310 hisse kurbanı keserek ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde, hilalin kuşattığı dünyayı iyilikle sarmak için mazlumların elinden tutmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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