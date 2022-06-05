Türkiye Diyanet Vakfı, her ülkeye kurban bağış paketi ulaştırmayı hedefliyor

İHH İnsani Yardım Vakfı, Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından "Kurban" temasıyla Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2. Uluslararası İslam Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu'nda "Yurtiçinde Kurban Uygulamaları" başlıklı oturum gerçekleştirildi.

Oturumda vakfın yurt içi ve yurt dışı kurban organizasyonuyla ilgili sunum yapan TDV Başkan Yardımcısı İhsan Açık, kurban kesebilir durumda olan tüm vatandaşların bu ibadetini yerine getirmelerini sağlamayı, toplumsal yardımlaşma ve dayanışmaya katkıda bulunmayı amaçladıklarını söyledi.

Vakıf olarak her evde kurbanın kesilmesini, çoluk çocuk ailece bu ibadetin tadılmasını istediklerini belirten Açık, "Biz tabiri caizse vatandaşımızdan ikinci kurbanlarını istiyoruz. İlk kurbanlarını istemiyoruz çünkü vekaletle kurban aşırı şekilde yüklendiği zaman hiçbir çocuk kurban ibadetine ortak olmayacak, bu hususta hassasız." diye konuştu.

Açık, kurban eti dağıtımını 149 ülkeye ulaştırdıklarını vurgulayarak, "Bu bir rekor oldu hamdolsun. Hedef şu olacak; Allah'ın izniyle her ülkeye Türk bayraklı kurban bağışıyla ilgili paketi ulaştırabilmek." dedi.

- "KURBAN HİSSELERİNİN ÜÇTE BİRİNİ YURT İÇİNDE KESİYORUZ"



Türk Kızılay Toplumsal Hizmetler Genel Müdürü Gazi Alataş da kurban hisselerinin üçte ikisini yurt dışı, üçte birini yurt içinde kestiklerini anlattı.

Et ve Süt Kurumuyla (ESK) çalıştıklarını aktaran Alataş, hayvanların hastalık ve kurbana uygun olup olmadıklarıyla ilgili tüm kontrolleri büyük hassasiyetle yaptıklarını dile getirdi.

Alataş, her şeyi online takip ettiklerine vurgu yaparak, "Bütün anlık kesimler hem vekalet sahiplerine gidiyor hem de kilogram olarak merkezden takip ediyoruz. Sapma olduğu zaman gerekli uyarıyı yapıyoruz. Kurban kesimi, karkas et parçalama, konserve üretimi tamamı takip ediliyor." bilgisini verdi.

Kurbanlıkların kesilmesinden etlerin dağıtımına kadar süren işleyişe değinen Alataş, şöyle konuştu:

"ESK tesislerinde kesildikten sonra bunlar donduruluyor. İlk başta 10 bin kilogram kadar eti kombinaların olduğu illerde sıcak dağıtım yapıyoruz. Bizim yaptığımız 800 gramlık kuşbaşı ve kıymalık konserveye çeviriyoruz ve bunu yıl boyunca dağıtıyoruz. Ağırlık olarak da ramazanda dağıtıyoruz. Yine değerli et dediğimiz etleri de aşevlerine gönderiyoruz. Bizim aşevlerinde kullandığımız etler sadece bu etler."

Geçen sene 800 gramlık 876 bin konserve, değerli etlerden de 4 bin 200 gramlık 20 bin konserve ürettirip bunları sahada kullandıklarını aktaran Alataş, "Kızılay olarak afetlerde de beslenme platformunda yer aldığımız için bu 4 bin 200 gramlık konservelerin yüzde 70-80'ini aşevlerinde kullanıyor olsak da acil afet durumu için stoklarımızda belli sayıda tutuyoruz." dedi.

Sempozyum, bu akşam kapanış oturumunun ardından sona erecek.