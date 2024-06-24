İSTANBUL 27°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Haziran 2024 Pazartesi / 18 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,9087
  • EURO
    35,3803
  • ALTIN
    2461.56
  • BIST100
    10688.2
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Kurban bayramında 747 bin 52 hisse ihtiyaç sahiplerine ulaştı
Güncel

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Kurban bayramında 747 bin 52 hisse ihtiyaç sahiplerine ulaştı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Başkanlık ve Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) 747 bin 52 kurban hissesini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığını belirterek, 'Bu, milletimizin cömertliğinin, Diyanet İşleri Başkanlığımıza ve TDV'ye güveninin bir sonucudur.' ifadesini kullandı.

AA24 Haziran 2024 Pazartesi 15:35 - Güncelleme:
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Kurban bayramında 747 bin 52 hisse ihtiyaç sahiplerine ulaştı
ABONE OL

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erbaş, 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda Başkanlık merkez teşkilatında görev yapan personelle bayramlaştı.

Burada konuşan Erbaş, bu yıl da farklı coğrafyalardan ilahi davete icabet için yola çıkan milyonlarca Müslümanın kutsal topraklarda bir araya geldiğini belirtti.

Başkanlık mensupları olarak, bu sene Türkiye'den yaklaşık 85 bin vatandaşa hac farizalarını yerine getirmeleri konusunda rehberlik ettiklerini anlatan Erbaş, şunları kaydetti:

"Bayramlarımız, Müslümanlık bilincimizin ve kardeşliğimizin daha da güçlenmesine vesiledir. Hepimiz biliyoruz ki bayramlar ruhumuzu diri tutan, toplumsal farkındalığımızı artıran, hayata canlılık veren müstesna zamanlardır. Bireysel ve sosyal bağların giderek zayıfladığı, insani değerlerin anlamını yitirdiği bu çağda bayramlar bizleri fıtratımızla buluşturan, sevgi ve kardeşlik bağlarımızı güçlendiren, birlik, beraberlik, paylaşma, dayanışma, ziyaretleşme, bütün bu güzellikleri içinde barındıran rahmet günleridir."

Vekaletle kurban organizasyonuna da değinen Erbaş, Başkanlık ve TDV'nin birlikte yürüttüğü "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" temalı vekaletle kurban organizasyonlarının kendilerini memnun edecek sınırlara yükseldiğini vurguladı.

Erbaş, "Hamdolsun, 747 bin 52 hisse kurbanı ülkemizde ve dünyada 35 milyona yakın insanın sofrasına ulaştırmaya gayret ettik. Bu, milletimizin cömertliğinin, Diyanet İşleri Başkanlığımıza ve TDV'ye güveninin bir sonucudur." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.