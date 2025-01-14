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Türkiye Diyanet Vakfı, Nijerya'da katarakt hastalarına umut oldu

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da, Türk hayırseverlerin destekleriyle 200 kişinin katarakt ameliyatını yaptırarak sağlıklarına kavuşmalarına vesile oldu.

AA14 Ocak 2025 Salı 18:52 - Güncelleme:
Türkiye Diyanet Vakfı, Nijerya'da katarakt hastalarına umut oldu
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TDV, "Karanlığa Mahkum Olan Muhtaç Kardeşlerimize Umut Oluyoruz" sloganıyla sürdürdüğü çalışma kapsamında, Nijerya'nın Kaduna eyaletinde katarakt hastalarına umut oldu.

TDV Abuja Din Hizmetleri Müşaviri Hüseyin Ortaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vakfın insani yardım çalışmaları kapsamında Türk hayırseverlerin emanetlerini yerine ulaştırmak için Kaduna eyaletinde bulunduklarını belirtti.

200 KİŞİYE KATARAKT AMELİYATI YAPILDI

Ortaç, Türk hayırseverlerin destekleriyle Kaduna eyaletinde görme yetisini kaybetmiş 200 kişiye katarakt ameliyatı yaptırdıklarını kaydetti.

Afrika'da sıcak hava, beslenme ve iklim şartları sebebiyle pek çok insanın katarakt nedeniyle görme yetisini kaybettiğini belirten Ortaç, "İmkansızlıklar içerisinde hayatları zorlaşan milyonlarca kişi, katarakt ameliyatı olmayı bekliyor." dedi.

Ortaç, TDV olarak görme yetisini kaybetmiş, çaresizlik içerisinde bir yardım eli bekleyen kardeşlerine Türk hayırseverlerin destekleriyle umut olduklarını ifade etti.

  • katarakt
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