İSTANBUL 29°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Mayıs 2026 Çarşamba / 11 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,9053
  • EURO
    53,4657
  • ALTIN
    6613.02
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türkiye Diyanet Vakfı, Tanzanya'da 46 bin 650 hisse kurban eti dağıtacak
Güncel

Türkiye Diyanet Vakfı, Tanzanya'da 46 bin 650 hisse kurban eti dağıtacak

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), vekaletle kurban kesim organizasyonu kapsamında Tanzanya'da 46 bin 650 hisse kurban etini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

AA27 Mayıs 2026 Çarşamba 09:08 - Güncelleme:
Türkiye Diyanet Vakfı, Tanzanya'da 46 bin 650 hisse kurban eti dağıtacak
ABONE OL

Tanzanya'ya giden TDV gönüllüleri, ülke genelinde kurbanların kesileceği alanlarda incelemelerde bulundu ve satın alım işlemlerini tamamladı.

Vakfın kurban organizasyonu kapsamında Tanzanya'da bulunan Kastamonu Müftüsü Bekir Derin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurbanlıkların veteriner hekimlerce kontrollerinin tamamlandığını ve kesim işlemlerini bayram süresince gerçekleştireceklerini söyledi.

Kurbanlarını TDV'ye emanet eden hayırseverlere teşekkür eden Derin, "Bu yıl Tanzanya'da 6 bin 650 büyükbaş hayvan kesilecek. Din görevlilerimiz nezaretinde Tanzanya'daki 20 bölgede kurbanlarımızı keseceğiz. 46 bin 650 hisse kurban eti ekiplerimiz tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılacaktır." ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Tırın araçları biçtiği dehşet anları saniye saniye kamerada: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.