Türkiye Diyanet Vakfı yoksul bölgelere umut olmaya devam ediyor

Kurban Bayramı yardımları dolayısıyla Gana'da bulunan TDV yetkilileri, yoksul bölgelere ulaşarak yerel halka bayram sevinci yaşattı.

TDV görevlisi Faruk Özdemir, açılan sondaj su kuyularının bölge halkı için önemine dikkati çekerek "Kuyunun olduğu yere insanlar yerleşim için geliyorlar ve buradaki popülasyon artıyor. Çünkü suyun olmadığı yerde hayat yok. Bu suyun kesintisiz bir şekilde akması, bölge nüfusunun artmasına neden oluyor. Böylelikle hizmet verilen insan kapasitesi de gittikçe artıyor." diye konuştu.

Eski tip su kuyularının aksine sondaj kuyularında su, 50-500 metre derinlikten çıkartılıyor ve böylelikle uzun ömürlü temiz suya erişiliyor. Su kuyularının tepesinde bulunan güneş enerjisi panelleri ve jeneratör, 9 musluğun kesintiye uğramadan çalışmasını sağlıyor.

Gana'da yoksul bölgelerde açılan su kuyularının her biri yaklaşık 10 bin kişinin 15-25 yıl boyunca temiz su ihtiyacını karşılayacak.

Ülkede TDV'nin açtığı sondaj su kuyusu sayısı 58'e çıkmış oldu.

Maddi zorluklar nedeniyle su çıkarılamayan bölgelerdeki insanların su ihtiyacını karşılamayı ve bölgeleri kalkındırmayı hedefleyen TDV, bugüne kadar 35 ülkede 866 sondaj su kuyusu açtı.