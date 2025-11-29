İSTANBUL 16°C / 11°C
Güncel

Türkiye Diyanet Vakfı'ndan Filistinlilere yardım eli

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Gazze'de 5 bin ihtiyaç sahibine çift kişilik kışlık battaniye dağıttı.

AA29 Kasım 2025 Cumartesi 17:17 - Güncelleme:
Türkiye Diyanet Vakfı'ndan Filistinlilere yardım eli
Vakıftan yapılan açıklamaya göre, TDV, yaklaşan kış öncesi Gazze'deki insani krize karşı kesintisiz yardım faaliyetlerini sürdürüyor.

Ateşkes sonrası yardım faaliyetlerini hızlandıran vakıf, özellikle Gazze'nin kuzey ve orta kesimlerinde çadırlarda yaşam mücadelesi veren ve hastanelerde tedavi gören ailelere ulaşarak 5 bin çift kişilik battaniye dağıttı.

Türk ve Filistin bayraklarıyla süslenen kamyonlarla taşınan battaniyeler, enkaza dönen Gazze sokaklarında TDV'nin işbirliği yaptığı paydaş kuruluşlar aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye 9 milyon 154 bin 574 kişilik yardım ulaştıran vakıf, bu süreçte toplam 41 milyon 916 bin 479 dolar değerinde insani yardımda bulundu.

