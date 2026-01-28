İSTANBUL 13°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ocak 2026 Çarşamba / 10 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,4194
  • EURO
    51,9781
  • ALTIN
    7372.66
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 'Türkiye Dokuma Atlası-Kumaşın Hafızası' sergisi! Emine Erdoğan: Emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum
Güncel

'Türkiye Dokuma Atlası-Kumaşın Hafızası' sergisi! Emine Erdoğan: Emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum

Fransa'nın Strazburg kentindeki Avrupa Konseyi'nde açılan 'Türkiye Dokuma Atlası-Kumaşın Hafızası' sergisinin hayırlı olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'Serginin Anadolu'nun yüzyıllara dayanan köklü dokumacılık geleneğini uluslararası topluma taşıyacak olması ise ayrıca mutluluk verici' dedi.

AA28 Ocak 2026 Çarşamba 16:25 - Güncelleme:
'Türkiye Dokuma Atlası-Kumaşın Hafızası' sergisi! Emine Erdoğan: Emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum
ABONE OL

NSosyal hesabından serginin açılışına ilişkin paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Fransa'da Avrupa Konseyi ev sahipliğinde ziyarete açılan 'Türkiye Dokuma Atlası-Kumaşın Hafızası' sergisinin hayırlı olmasını diliyorum. Kültürel mirasın korunmasını teşvik eden ve toplumlar arasında diyaloğu destekleyen bir kurum olan Avrupa Konseyi himayesinde böylesine değerli bir projenin bir sergiyle taçlandırılması son derece anlamlı.

Serginin Anadolu'nun yüzyıllara dayanan köklü dokumacılık geleneğini uluslararası topluma taşıyacak olması ise ayrıca mutluluk verici. Anadolu'nun binlerce yıllık bilgi birikimine, doğa dostu üretim bilgeliğine ve kadın emeğinin paha biçilemez katkısına kapı aralayan bu özel serginin, tüm ziyaretçileri için ilham verici bir deneyim sunmasını temenni ediyorum. Sergide emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum."

TÜRKİYE'NİN YÖRESEL DOKUMALARI İLK KEZ BİR ARADA

Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2021'de hayata geçirilen "Türkiye Dokuma Atlası" projesi, Türkiye'nin yöresel dokumalarını ilk kez bir araya getirmesi bakımından önem taşıyor.

Türkiye'nin yedi bölgesinden yüzyıllar boyunca aktarılan dokuma bilgisini uluslararası bir zeminde görünür kılmayı hedefleyen sergi, ziyaretçilerin Türkiye'nin geleneksel dokuma kültürünü tarihsel, toplumsal ve estetik boyutlarıyla ele alan kapsamlı kültürel mirasını tanımasını sağlıyor.

Dokumanın yalnızca bir üretim faaliyeti değil, aynı zamanda hafıza, kimlik ve kültür taşıyıcısı olduğuna dikkat çekilen sergi, 30 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek.

ÖNERİLEN VİDEO

İstanbul'da bomba paniği! Apartmanın önüne 2. kez patlayıcı fırlatıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.