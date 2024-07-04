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  • Türkiye düşmanı Cem Özdemir şaşırtmadı! Merih Demiral'ın gol sevincinden rahatsız oldu
Güncel

Türkiye düşmanı Cem Özdemir şaşırtmadı! Merih Demiral'ın gol sevincinden rahatsız oldu

Türkiye düşmanlığıyla bilinen Almanya Gıda ve Tarım Bakanı Cem Özdemir, Avusturya karşısında attığı golden sonra Bozkurt işareti yapan Merih Demiral'ı hedef aldı. Özdemir, UEFA tarafından ceza verilmesi gerektiğini söyledi. Özdemir'e tepki yağdı.

4 Temmuz 2024 Perşembe 12:38 - Güncelleme:
Türkiye düşmanı Cem Özdemir şaşırtmadı! Merih Demiral'ın gol sevincinden rahatsız oldu
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EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Takımımızın Avusturya'yı 2-1 yendiği mücadelenin yankıları sürüyor.

Merih Demiral'ın ikinci golden sonra yaptığı bozkurt işareti, Avrupa'yı rahatsız etti.

UEFA tarafından başlatılan soruşturmanın ardından Alman İçişleri Bakanı Nancy Faeser, "Türk aşırı sağcıların işaretlerinin bizim stadyumlarımızda yeri yok. Avrupa Futbol Şampiyonası'nı ırkçılık için bir platform olarak kullanmak kabul edilemez. UEFA'nın olayı araştırmasını ve yaptırımları değerlendirmesini bekliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

UEFA CEZA VERMELİ

Faeser'in ardından bu kez de Türkiye'ye düşmanlığı ile bilinen Almanya Gıda ve Tarım Bakanı Cem Özdemir'den, konuyla ilgili bir paylaşım geldi.

UEFA'yı etiketleyen paylaşımında Özdemir, "Bu mesaj aşırı sağcıdır, terörü ve faşizmi temsil eder. UEFA ceza vermelidir." ifadelerini kullandı. Özdemir'in paylaşımı, kısa sürede Türk vatandaşlarının tepkisine neden oldu.

NE OLMUŞTU?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) A Milli Futbol Takımı, son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Türkiye adına golleri kaydeden Merih Demiral, gol sevincinde bozkurt işareti yapması nedeniyle bugün UEFA soruşturma başlattı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, 26 yaşındaki futbolcunun uygunsuz davranışları nedeniyle UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31(4) maddesi uyarınca soruşturma açıldığı ifade edildi.

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